Penyelamat bagi Real Madrid? Arsenal Kembali Tertarik pada Vinicius Junior

Nama bintang Brasil Real Madrid, Vinicius Junior, kembali masuk dalam radar ketertarikan Arsenal, dalam sebuah perkembangan yang bisa memberi Los Blancos kesempatan untuk meninjau ulang masa depan salah satu bintang terbaiknya, setelah level permainan sang pemain menurun secara mencolok sepanjang musim ini.

Jurnalis Spanyol Josep Pedrerol mengungkapkan, melalui program "El Chiringuito", bahwa Arsenal tertarik mendatangkan Vinicius dan tengah mempelajari kemungkinan untuk bergerak merekrutnya. Namun, mereka menghadapi kendala finansial terkait batas gaji, yang mungkin memaksa mereka menjual sejumlah pemain untuk menyediakan ruang finansial yang dibutuhkan guna merampungkan transfer tersebut.

Pedrerol menegaskan bahwa manajemen Real Madrid hingga kini belum menerima tawaran resmi apa pun, dan tidak ada jaminan mengenai keinginan sang pemain untuk meninggalkan Santiago Bernabeu, baik pada Januari maupun musim panas mendatang.

Ketertarikan Lama yang Tak Terwujud karena Perpanjangan Kontrak

Ketertarikan Arsenal terhadap Vinicius bukanlah hal yang muncul tiba-tiba, karena klub Inggris itu sebelumnya sempat bergerak kuat untuk mencoba merekrutnya pada musim panas lalu, ketika negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Real Madrid tengah menemui jalan buntu.

Sejumlah laporan pada Agustus lalu mengungkapkan bahwa klub menempatkan pemain Brasil itu sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini serang. Bahkan, direktur olahraga Andrea Berta melakukan kontak dengan lingkaran sang pemain, sementara perwakilan klub menyampaikan pesan kepada Vinicius bahwa proyek yang dipimpin Mikel Arteta bisa berpusat di sekitarnya.

Surat kabar Spanyol "AS" bahkan melangkah lebih jauh, memastikan bahwa Arteta sendiri yang memimpin langkah tersebut, serta memberi tahu sang pemain tentang betapa pentingnya dirinya dalam proyek Arsenal, yang siap mengajukan tawaran yang nilainya bisa mencapai 150 juta euro.

Namun, Real Madrid mengakhiri polemik tersebut pada 6 Agustus lalu dengan mengumumkan perpanjangan kontrak Vinicius hingga Juni 2032, menutup pintu bagi kemungkinan kepergiannya dan mengakhiri salah satu kisah transfer paling menonjol pada musim panas.

Apakah Real Madrid Salah dengan Mempertahankan Vinicius?

Ironisnya, perpanjangan kontrak itu tidak diikuti oleh peningkatan performa yang diharapkan dari sang pemain. Sebaliknya, Vinicius justru menjalani periode yang sangat sulit setelah efektivitas serangannya menurun dan ia kehilangan sebagian besar kemampuan khasnya dalam menggiring bola serta menciptakan perbedaan, hingga menjadi pusat pertanyaan dan kritik mengenai sejauh mana ia layak menempati posisi yang dimilikinya di dalam tim.

Perbandingan dengan wajah baru, Yan Diomande, semakin mempersulit posisi sang pemain Brasil, setelah winger asal Pantai Gading itu tampil dengan level yang istimewa. Ia memanfaatkan absennya Vinicius akibat sanksi, dan berhasil mencetak serta menciptakan gol, hingga dengan kuat memposisikan dirinya sebagai pesaing di posisi sayap kiri.

Peluang untuk Menyelamatkan Situasi atau Sekadar Ketertarikan?

Ketertarikan Arsenal bisa menjadi peluang bagi Real Madrid untuk mengevaluasi ulang masa depan Vinicius, terutama jika penurunan levelnya terus berlanjut dan ketajaman Diomande berlanjut. Namun, jalan menuju transfer ini tidak akan mudah.

Selain keharusan adanya persetujuan dari Real Madrid dan sang pemain, Arsenal menghadapi masalah finansial yang mungkin memaksa mereka mengorbankan sejumlah elemen timnya, menurut Pedrerol, yang menyebutkan bahwa klub perlu menjual pemain untuk menyediakan ruang dalam batas gaji.