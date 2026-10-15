Laporan media mengungkap penyebab sesungguhnya di balik rangkaian hasil negatif yang dialami Al Ittihad Arab Saudi dalam periode terakhir, di bawah kendali pelatih Jermannya, Jens Wissing.

Al Ittihad telah menjalani dua pertandingan sejak berakhirnya jeda internasional lalu, kalah pada laga pertama dari Al Hilal dengan skor 2-3, pada pekan kedelapan Liga Roshn, sebelum kemudian takluk dari Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab 1-2, di Liga Champions Asia Elite.

Jurnalis Arab Saudi Bandar Al Khalil mengungkap penyebab kemerosotan besar dalam hasil-hasil tersebut sejak berakhirnya jeda internasional lalu, di mana ia menegaskan adanya perselisihan finansial dan kontraktual antara Wissing dan manajemen Al Ittihad.

Al Khalil menulis melalui akun pribadinya di situs "X": "Jens Wissing sebelum jeda bukanlah Jens Wissing setelah jeda".

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 14.00 ITT

Ia menjelaskan: "Ada berkas kontraktual dan finansial yang masih menggantung antara pelatih dan manajemen Al Ittihad, saya berharap hal itu ditangani dengan bijak dan situasinya segera diredam, karena jika dibiarkan tanpa solusi bisa berdampak negatif pada stabilitas tim dan hasil-hasilnya di masa depan".

Kekalahan dari Al Hilal merupakan yang pertama dialami Al Ittihad pada musim ini di Liga Roshn, sebelum mereka menelan kekalahan pertama di Liga Champions Asia Elite, di Stadion Al Inma, dari Shabab Al Ahli.

Al Ittihad pun melorot ke peringkat keempat dalam tabel klasemen Liga Arab Saudi dengan 17 poin, terpaut 4 poin penuh di belakang Al Hilal yang menempati puncak.

Sebaliknya, perolehan Al Ittihad terhenti di satu poin saja, yang membuat mereka menduduki peringkat kedua belas pada klasemen Grup Barat di turnamen Asia tersebut, dan hal itu mengancam kelolosan mereka ke babak 16 besar.