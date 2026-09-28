Penyakit menyerang Denis jelang laga Arab Saudi vs Irak

Timnas Arab Saudi menerima pukulan mengejutkan menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan Irak pada penutup fase grup turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27", setelah pelatih asal Yunani, Georgios Donis, absen dari lapangan pada momen penting, di tengah berbagai pertanyaan mengenai penyebab ketidakhadirannya sebelum pertandingan terakhir di Grup A.

Surat kabar "Asharq Al-Awsat" mengungkap bahwa Donis terkena flu, dan hal itulah yang menjadi penyebab absennya dari mengawasi latihan bersama timnas Arab Saudi kemarin, dalam perkembangan mengejutkan yang mendahului laga yang dinanti-nantikan melawan timnas Irak.

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Ketidakhadiran pelatih asal Yunani itu tidak terbatas pada sesi latihan, karena ia juga absen menghadiri konferensi pers khusus untuk laga melawan Irak yang dijadwalkan berlangsung besok, sehingga asistennya, Serafeim Angelinas, tampil menggantikannya untuk membahas persiapan Arab Saudi menghadapi laga yang menutup perjalanan tim di fase grup.

Perkembangan ini terjadi di saat timnas Arab Saudi berupaya melanjutkan hasil-hasil positifnya di turnamen, setelah berhasil memastikan lolos secara resmi ke babak semifinal, menyusul dua kemenangan beruntun atas timnas Kuwait dan Oman pada laga pertama dan kedua.

Arab Saudi menjalani laga melawan Irak dengan sangat leluasa, setelah memastikan lolos ke babak empat besar sebelum menjalani laga terakhir, hal yang memberi tim pelatih kesempatan untuk menyikapi pertandingan ini dalam kondisi tiket lolos telah dipastikan, seraya berupaya mengakhiri fase grup dengan hasil positif.

Sikap Donis mengenai kembalinya mengawasi latihan sebelum laga melawan Irak masih dinanti-nantikan, setelah flu menjauhkannya dari sesi latihan dan konferensi pers, sementara timnas Arab Saudi bersiap menjalani laga terakhirnya di Grup A, sebelum beralih ke persaingan babak semifinal turnamen Teluk.