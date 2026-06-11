Penonton pertandingan pembuka Piala Dunia marah besar kepada NOS: 'Benar-benar memalukan!'

Piala Dunia 2026 secara resmi dimulai pada Kamis malam dengan pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan. Di lapangan, tuan rumah memulai pertandingan dengan sangat baik berkat gol cepat dari Julián Quiñones, namun di kalangan penonton, setelah lebih dari dua puluh menit, pembicaraan justru lebih banyak tertuju pada hal lain. NOS menimbulkan kekesalan besar saat jeda minum dengan menayangkan blok iklan.

Meksiko sudah unggul atas Afrika Selatan di hadapan pendukungnya sendiri dalam waktu sepuluh menit dan tampaknya akan menjalani malam pembukaan yang lancar. Namun, perhatian banyak penonton tiba-tiba teralihkan di pertengahan babak pertama. Seperti yang diumumkan sebelumnya, FIFA memberlakukan jeda minum wajib sekitar menit ke-25.

Ketika banyak penonton mengharapkan siaran tetap menayangkan gambar dari stadion, NOS langsung beralih ke iklan. Blok iklan tersebut berlangsung sekitar dua menit, setelah itu siaran kembali ke pertandingan. Di media sosial, hal itu langsung memicu gelombang reaksi marah.

“Iklan selama jeda minum benar-benar memalukan. Apa yang sedang kita lakukan?”, tulis seorang penonton di X. Seorang pendukung lain bahkan menyebutnya “pukulan telak bagi penggemar sepak bola sejati” dan menambahkan: “Sepak bola adalah milikmu dan aku, bukan milik industri.”

Banyak kritik tidak hanya ditujukan pada NOS, tetapi juga pada komersialisasi sepak bola yang semakin meningkat. “Iklan selama jeda minum dalam pertandingan sepak bola tidak boleh menjadi hal yang biasa. Konsep yang sangat buruk,” tulis seorang pengguna. Seorang lainnya menyimpulkan: “Jeda minum itu bukan untuk para pemain, melainkan untuk menjual slot iklan tambahan.”

Yang menarik, beberapa penonton menyoroti siaran di Belgia dan Jerman. “Orang Belgia dan Jerman tetap di stadion, tapi NOS menayangkan iklan selama jeda minum,” demikian bunyi komentar yang banyak dibagikan.

“Jika ini terus berlanjut, banyak penonton akan beralih ke VRT. Siapa yang memikirkan ini?”, tulis seorang penonton yang kesal.

Berbagai penonton juga tidak mengerti mengapa jam pertandingan tetap berjalan selama jeda. “Kamu mengambil jeda minum tiga menit untuk kemudian bermain tiga menit tambahan. Sebaiknya kamu terus bermain sampai babak pertama berakhir,” kata mereka. Yang lain merasa bahwa jeda tersebut benar-benar mengganggu ritme pertandingan.

Meskipun FIFA memperkenalkan jeda minum untuk memberi pemain kesempatan ekstra untuk hidrasi, kombinasi dengan siaran iklan dianggap terlalu berlebihan oleh banyak penggemar sepak bola. “Betapa mengerikan secara komersial, Piala Dunia ini,” tulis seorang pendukung. “Saya sudah muak dengan ini.”