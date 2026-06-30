Penonton pertandingan Belanda vs Maroko marah besar kepada seorang pemain setelah babak pertama

Belanda dan Maroko masih imbang 0-0 di pertengahan babak 16 besar Piala Dunia. Tim Oranje awalnya kesulitan menemukan ritme permainan, namun perlahan mulai menemukan ritme menjelang jeda babak pertama, sementara Jan Paul van Hecke menjadi sorotan utama berkat beberapa duel sengit dan luka berdarah di kepalanya.

Di media sosial, perbincangan saat jeda pertandingan terutama berfokus pada Wilton Pereira Sampaio. Banyak penonton marah kepada wasit asal Brasil tersebut, yang menurut mereka terlalu sedikit bertindak menanggapi permainan fisik Maroko.

Momen pertama yang menjadi perbincangan terjadi pada menit ke-25, saat Azzedine Ounahi melakukan tekel keras terhadap Van Hecke dan secara tidak sengaja mengenai wajahnya dengan siku. Ronald Koeman terlihat sangat marah di pinggir lapangan, namun tidak ada kartu yang dikeluarkan dan VAR pun tidak turun tangan.

Kemudian, saat tendangan sudut, Van Hecke mengalami luka di kepala setelah bersenggolan dengan Noussair Mazraoui, yang kakinya mengenai kepala bek Oranje tersebut. Momen itu tampak tidak disengaja, namun banyak penonton juga berpendapat bahwa Sampaio seharusnya lebih kritis dalam menilai insiden tersebut.

Tepat sebelum jeda, kembali terjadi ketegangan, kali ini saat tendangan sudut Oranje. Brian Brobbey berdiri dekat kiper Yassine Bounou, namun tampaknya tidak melakukan kesalahan berarti ketika Sampaio tetap meniup peluit karena pelanggaran saat menyerang.

Di X, komentar pun bermunculan. “Semoga di babak kedua ada VAR,” tulis seorang penonton, sementara yang lain berkomentar: “Apa yang harus dilakukan agar mendapat kartu kuning?” Ada juga yang bertanya: “Apakah wasit lupa membawa kartunya?” dan: “Pertandingan ini terlalu berat bagi wasit ini.”

Terutama perlakuan terhadap Van Hecke yang memicu kemarahan. “Van Hecke nanti akan keluar dari pertandingan seolah-olah dia dihajar habis-habisan selama 90 menit. Belum ada satu pun kartu kuning,” tulis seseorang, sementara yang lain menanggapi: “Tiga pelanggaran berat terhadap Van Hecke dan sama sekali tidak ada tindakan.”

Momen yang melibatkan Brobbey juga menimbulkan keheranan. “Wasit yang hanya memperingatkan Brobbey dan langsung meniup peluit saat Brobbey berada di dekatnya. Memalukan,” tulis seorang pengguna di X. Seorang penonton lain merangkum perasaan tersebut secara singkat: “Wasit selemah itu di pertandingan sepenting ini pada turnamen final.”