Penjelasan aturan babak penyisihan grup Piala Dunia FIFA

FIFA telah berani mengambil langkah besar untuk Piala Dunia 2026, dengan 48 tim yang akan berlaga di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dalam ajang yang dipastikan akan menjadi pesta sepak bola yang seru dan memukau. Namun, perluasan ini juga membawa perubahan-perubahan baru pada babak penyisihan grup.

Pada Piala Dunia sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim, hanya dua negara dari setiap grup yang lolos ke babak 16 besar. Karena FIFA ingin menambah jumlah tim dan menunjukkan inklusivitas yang lebih besar kepada benua-benua seperti Afrika dan Asia, babak gugur baru ditambahkan sebelum babak 16 besar. Kini, 32 tim lolos ke babak gugur, dengan juara grup, runner-up, dan beberapa tim peringkat ketiga melanjutkan perjalanan mereka, sementara negara-negara lain harus menelan kekecewaan dan pulang ke negara masing-masing.

Tapi, gimana cara kerjanya?

Bagaimana cara kerja babak penyisihan grup Piala Dunia?

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pria pertama yang menampilkan 48 tim, artinya akan ada 12 grup yang masing-masing terdiri dari empat negara. Undian dilakukan pada November, dengan tim-tim dibagi ke dalam empat pot berisi 12 negara berdasarkan peringkat dunia mereka. Tim-tim unggulan bergabung dengan tuan rumah bersama Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pertandingan di setiap grup akan berlangsung dalam format round-robin, di mana setiap negara akan bertanding melawan tim lain sekali, sehingga setiap tim akan memainkan total tiga pertandingan. Tim mendapatkan tiga poin untuk kemenangan, satu poin untuk hasil imbang, dan nol poin untuk kekalahan. Dua tim teratas di setiap grup akan lolos ke babak 32 besar, sementara delapan tim peringkat ketiga terbaik juga akan lolos. Empat tim peringkat ketiga terburuk dan semua tim peringkat keempat akan tersingkir.

Tidak ada perpanjangan waktu maupun adu penalti selama babak penyisihan grup.

Apa saja kriteria penentuan peringkat pada babak penyisihan grup Piala Dunia?

Jika tim-tim dalam satu grup memiliki jumlah poin yang sama setelah semua pertandingan selesai, serangkaian kriteria digunakan untuk menentukan peringkat mereka.

Rekor head-to-head antara tim yang imbang Selisih gol dalam pertemuan langsung Jumlah gol yang dicetak dalam pertemuan langsung Selisih gol secara keseluruhan Jumlah gol yang dicetak secara keseluruhan Poin fair play Peringkat Dunia FIFA

Pertama, poin head-to-head antara tim yang imbang digunakan, kemudian selisih gol head-to-head, dan ketiga, jumlah gol yang dicetak head-to-head. Jika masih imbang, selisih gol keseluruhan dari semua pertandingan grup yang dimainkan digunakan, lalu jumlah gol yang dicetak secara keseluruhan.

Jika masih belum ada yang bisa memisahkan kedua tim, poin fair play akan digunakan. Tim dengan catatan disiplin yang lebih baik akan lolos, tetapi jika masih imbang pada tahap itu, maka tim dengan Peringkat Dunia FIFA yang lebih tinggi akan lolos.

Mengenai poin fair play, terdapat pengurangan poin tertentu. Tim kehilangan satu poin untuk kartu kuning, tiga poin untuk kartu merah tidak langsung—artinya, ketika seorang pemain menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan dan dikeluarkan—dan empat poin untuk kartu merah langsung.

Pada tahun 2018, Senegal menjadi tim pertama yang tersingkir dari Piala Dunia pria karena mereka mengumpulkan lebih banyak kartu kuning daripada Jepang, yang lolos dengan mengorbankan negara Afrika tersebut.

Tim peringkat ketiga mana saja yang lolos dari babak grup?

Delapan tim peringkat ketiga terbaik dari 12 grup juga akan lolos ke babak gugur, dengan penentuan peringkat mereka mengikuti kriteria penentuan pemenang yang sama.

Meskipun hal ini berarti beberapa tim dapat tampil mengecewakan namun tetap lolos dari babak grup, mereka akan menghadapi pertandingan babak 32 besar melawan juara grup, yang berarti mereka memiliki awal yang lebih sulit di babak gugur dibandingkan dengan tim-tim yang menempati posisi kedua.

Ini adalah pertama kalinya Piala Dunia memberikan kesempatan kepada tim peringkat ketiga untuk melaju ke babak gugur, namun hal ini mirip dengan proses yang telah diterapkan di Kejuaraan Eropa sejak edisi 2016. Dalam turnamen tersebut, Portugal lolos dari babak grup sebagai tim peringkat ketiga terbaik setelah bermain imbang di semua pertandingan mereka, namun tetap berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Prancis di final.

Hal ini sering kali membuat hari terakhir babak grup menjadi sangat menarik, dengan selisih poin yang tipis antara tim-tim peringkat ketiga. Misalnya, Belanda mengalahkan Georgia sebagai tim peringkat ketiga terbaik di Euro 2024 berkat catatan disiplin yang lebih baik, sementara Slovenia lolos dengan mengorbankan Hongaria berkat selisih gol yang lebih unggul.

Telah diperdebatkan bahwa format baru dengan 48 tim lebih menguntungkan tim-tim 'raksasa' dalam kompetisi ini, yang kini memiliki ruang gerak lebih luas. Di era 32 tim, 50% tim akan tersingkir di babak penyisihan grup, sedangkan pada 2026 angka tersebut lebih rendah, yaitu 33%. Peningkatan jumlah tim juga berarti ada negara-negara dengan kualitas sepak bola yang lebih rendah yang ikut serta dalam turnamen ini, yang secara teori seharusnya membuat negara-negara besar lebih mudah untuk menghindari tersingkir lebih awal.

Fenomena "Grup Kematian" mungkin juga sudah tidak ada lagi akibat perluasan grup. Sebagai contoh, Grup I tampaknya menjadi grup terberat, dengan Prancis, Senegal, dan Norwegia saling bersaing untuk lolos. Namun, ketiganya diyakini akan mengalahkan Bolivia/Irak—dan kemungkinan dengan selisih skor yang besar—sehingga tim yang finis di posisi ketiga masih memiliki peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya.