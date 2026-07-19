Pengusiran Enzo... Aksi menegangkan yang nyaris membuatnya diusir pada menit ke-11

Wasit terkenal asal Slovenia, Slavko Vinčić, mengeluarkan kartu merah kepada bintang Argentina Enzo Fernández, dalam final Piala Dunia 2026.

Enzo menerima kartu kuning pertamanya pada menit ke-82, sebelum mendapatkan kartu kuning kedua pada menit (90+3) dan harus meninggalkan lapangan.

Situs "Archivo Var" yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus wasit menyebutkan bahwa Enzo Fernández sebenarnya sudah berisiko diusir pada menit ke-82.

Situs tersebut melanjutkan, “Enzo menerima kartu kuning karena memprotes keputusan wasit pada menit ke-82, dan setelah itu ia bertepuk tangan kepada wasit, tanpa disadari oleh wasit tersebut.”

Situs tersebut menambahkan, “Seandainya wasit asal Slovenia itu melihat tindakan tersebut atau diberi tahu mengenai hal itu, pemain asal Argentina itu akan menerima kartu kuning kedua dan dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-82.”