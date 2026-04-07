Federasi Sepak Bola Brasil telah menyelesaikan penyusunan klausul-klausul kontrak baru untuk pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, sebagai persiapan untuk pengumuman resmi perpanjangan kontraknya bersama tim nasional "Seleção" hingga Piala Dunia 2030.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk memperpanjang kontrak saat ini yang akan berakhir pada Juli mendatang, dan penandatanganan dokumen resmi diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

Jaringan "ESPN Brasil" melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Brasil telah menyelesaikan peninjauan detail akhir kontrak pada awal pekan ini dan mengirimkan drafnya kepada Ancelotti. Federasi saat ini menunggu tanda tangan pelatih tersebut untuk mengumumkan kelanjutannya dalam jabatan tersebut selama 4 tahun tambahan.

Jaringan tersebut juga menyebutkan bahwa tinjauan akhir oleh pengacara pelatih asal Italia tersebut dan penandatanganan selanjutnya hanyalah prosedur formal di lingkungan Federasi Sepak Bola Brasil, terutama karena semua detail yang tercantum dalam kontrak tertulis telah disepakati sebelumnya selama pembicaraan yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir.

Ancelotti mengadakan pertemuan dengan pejabat hukum Federasi Brasil selama pertandingan yang digelar pada akhir Maret lalu di Orlando, Amerika Serikat, selain juga berbicara dengan Samir Saud, Presiden Federasi Brasil, sebelum masa jeda, di mana sang pelatih memberikan persetujuan lisan akhirnya atas kesepakatan tersebut.

Dalam kontrak barunya, Ancelotti mempertahankan gaji yang sama seperti yang disepakati pada Mei 2025, yaitu 10 juta euro per tahun.

Gaji ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah pelatih tim nasional Brasil.

Kontrak baru untuk staf teknis pendukung mengalami kenaikan gaji atas permintaan Ancelotti sebagai syarat perpanjangan, termasuk asisten langsungnya Paul Clement dan Francesco Mori, pelatih fisik Mino Folco, serta analis kinerja Simone Montanaro.

Kontrak baru ini dibagi menjadi dua bagian karena peraturan ketenagakerjaan yang membatasi perjanjian langsung selama 48 bulan, di mana kontrak pertama mencakup periode dua tahun dengan perpanjangan otomatis yang disepakati selama 24 bulan tambahan sehingga total durasi kontrak menjadi 4 tahun hingga Piala Dunia 2030.

Kontrak baru ini akan ditandatangani secara digital, sebuah prosedur yang umum dalam negosiasi saat ini, mengingat Ancelotti berada di Kanada bersama keluarganya dalam beberapa minggu ke depan, di mana ia akan tetap tinggal di Vancouver hingga akhir April ini.



