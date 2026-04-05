Undian babak semifinal Piala FA, yang digelar pada Minggu malam ini, menghasilkan dua pertandingan yang seimbang bagi dua raksasa sepak bola, Manchester City dan Chelsea.

Undian tersebut dilakukan setelah pertandingan terakhir babak perempat final yang digelar pada malam ini antara West Ham dan Leeds United, yang berakhir dengan kemenangan Leeds United melalui adu penalti setelah skor imbang 2-2.

Manchester City sebelumnya telah menyingkirkan Liverpool dari perempat final dengan kemenangan telak (4-0), sementara Chelsea mengalahkan Port Vale, salah satu klub divisi ketiga, dengan skor besar (7-0).

Sementara itu, Southampton menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Arsenal, pemuncak klasemen Premier League, setelah mengalahkannya dengan skor (2-1).

Hasil undian babak semifinal adalah sebagai berikut:

- Chelsea vs Leeds United

- Manchester City vs Southampton

Kedua pertandingan semifinal dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 April mendatang, di Stadion Wembley.

