Bursa transfer menyaksikan perkembangan mengejutkan terkait masa depan Cristian Romero, kapten Tottenham, setelah bek asal Argentina itu dikaitkan dengan sebuah langkah yang mungkin menjadi salah satu transaksi paling kontroversial di London Utara musim panas ini.

Menurut laporan surat kabar The Sun, Romero ingin pindah ke Arsenal, dalam sebuah transfer yang berarti kepindahannya secara langsung ke barisan rival terbesar London bagi klubnya saat ini, namun Tottenham tampaknya tidak bersedia mengizinkan transfer ini terjadi.

Sumber tingkat tinggi di Tottenham menyampaikan kepada surat kabar yang sama bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan menjual pemain mana pun ke Arsenal.

Sebelumnya, Romero (28 tahun) sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Atletico Madrid, sementara Inter Milan dari Italia juga masuk ke dalam daftar peminat bek Argentina tersebut, yang membuka lebih dari satu opsi baginya jika ia hengkang dari Tottenham musim panas ini.

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Surat kabar itu menyebutkan bahwa Romero, yang mencapai final Piala Dunia bersama Argentina, bersiap meninggalkan Tottenham musim panas ini setelah lima musim yang dijalaninya bersama klub.

Surat kabar itu melanjutkan: "Perpindahan melintasi London Utara benar-benar akan menjadi transaksi yang mengejutkan, dan akan mengandung ciri-ciri kepindahan Sol Campbell dari Tottenham ke Arsenal pada tahun 2001. Namun perbedaan dalam perubahan ini adalah bahwa Campbell merupakan pemain bebas, yang berarti Tottenham tidak mampu mencegah sang palang pintu pertahanan pindah ke tanah musuh, tetapi ia kemudian dijuluki pengkhianat oleh para pendukung Spurs."

Tidak ada seorang pun yang melakukan perubahan ini sama sekali sejak tahun 2010, ketika William Gallas secara kontroversial pindah ke arah yang berlawanan pada akhir kontraknya dengan klub Arsenal.

Romero masih memiliki sisa tiga tahun lagi dalam kontraknya, yang berarti Tottenham memegang kendali terkait masa depannya.

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