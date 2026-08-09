Pengkhianat baru? Arsenal ketuk pintu terlarang di Tottenham

Bursa transfer menyaksikan perkembangan mengejutkan terkait masa depan Cristian Romero, kapten Tottenham, setelah bek asal Argentina itu dikaitkan dengan langkah yang bisa menjadi salah satu transfer paling kontroversial di kawasan London Utara musim panas ini.

Menurut laporan surat kabar The Sun, Romero ingin pindah ke Arsenal, dalam sebuah transfer yang berarti ia menyeberang langsung ke barisan rival terbesar London bagi klubnya saat ini. Namun, Tottenham tampaknya tidak siap membiarkan perpindahan ini terjadi. Sumber-sumber tingkat tinggi di Tottenham mengungkapkan kepada surat kabar yang sama bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan untuk menjual pemain mana pun ke Arsenal.

Sebelumnya, Romero "28 tahun" sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Atletico Madrid, sementara Inter Milan asal Italia juga masuk dalam daftar peminat bek Argentina tersebut, yang membuka lebih dari satu pilihan di hadapannya jika ia meninggalkan Tottenham musim panas ini.

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Surat kabar itu menyebutkan bahwa Romero, yang mencapai final Piala Dunia bersama Argentina, bersiap meninggalkan Tottenham musim panas ini setelah lima musim yang ia habiskan bersama klub.

Laporan itu melanjutkan: "Perpindahan lintas London Utara akan menjadi transfer yang benar-benar mengejutkan, dan akan mengingatkan pada ciri-ciri kepindahan Sol Campbell dari Tottenham ke Arsenal pada tahun 2001. Namun, perbedaan dalam perubahan ini adalah bahwa Campbell berstatus pemain bebas, yang berarti Tottenham tidak mampu mencegah bek tengah itu pergi ke wilayah musuh, tetapi ia kemudian dicap sebagai pengkhianat oleh para suporter Spurs."

Dan tidak ada seorang pun yang melakukan langkah ini sama sekali sejak tahun 2010, ketika William Gallas secara kontroversial pindah ke arah sebaliknya di akhir kontraknya dengan klub Arsenal.

Romero masih memiliki tiga tahun tersisa dalam kontraknya, yang berarti Tottenham memegang kendali penuh atas masa depannya.

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