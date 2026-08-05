Klub Al Ittihad memulai transfer pemain asingnya pada bursa transfer musim panas ini, dari klub milik pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten rival tradisional mereka, Al Nassr.

Surat kabar Saudi "Al Riyadhiah" mengatakan bahwa gelandang Almeria asal Senegal, Dion Lopy, telah menandatangani kontrak kepindahannya ke klub Al Ittihad pada hari Rabu ini.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Lopy menandatangani kontrak yang berlangsung selama 4 musim mendatang dan berakhir pada 2030, dengan nilai transfer sebesar 13 juta euro, yang akan dibayarkan Al Ittihad dalam beberapa termin.

Gelandang asal Senegal ini dianggap sebagai transfer pemain asing baru pertama Al Ittihad pada bursa musim panas ini, di mana sebelumnya klub telah mengaktifkan klausul pembelian dalam kontrak bek Kamerun mereka, Stephane Kyller, yang sebelumnya dipinjamkan dari Limassol asal Siprus.

Yang menarik, transfer pemain asing pertama Al Ittihad justru datang dari klub yang 25% sahamnya dimiliki Cristiano Ronaldo, di saat klubnya, Al Nassr, belum mampu merampungkan satu pun transfer musim panas hingga saat ini.

Dion Lopy akan menjadi pengganti gelandang asal Brasil, Fabinho, yang meninggalkan tim karena kontraknya habis usai berakhirnya musim lalu.

Dion Lopy berusia 24 tahun dan bermain terutama di posisi gelandang bertahan, serta juga mahir di posisi gelandang jangkar, yang memperkuat opsi tim di area tersebut.

Pemain Senegal ini bermain untuk Almeria sejak 2023, ketika ia pindah ke klub tersebut dari Stade Reims, dan tampil bersama mereka dalam 105 pertandingan, mencetak 4 gol, serta memberikan 6 assist.