Spanyol memastikan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 berkat kemenangan dramatis atas Belgia (2-1) pada Jumat malam lalu di babak perempat final, berkat gol penentu yang dicetak oleh pemain pengganti Alberto Merino pada menit ke-88, sehingga mereka akan berhadapan dengan Prancis pada Selasa mendatang dalam laga yang diprediksi akan berlangsung sengit.

Pertandingan ini menampilkan perlawanan gigih dari Belgia yang harus bermain tanpa Yuri Tielemans pada menit-menit terakhir, di mana posisinya digantikan oleh Hans Vanaken, gelandang berpengalaman dari Club Brugge. Namun, hal itu tidak menghalangi “Setan Merah” untuk memberikan perlawanan sengit melawan favorit utama juara.

Spanyol membuka skor pada menit ke-30 melalui Fabián Ruiz, yang memanfaatkan bola pantulan dari kiper Belgia Thibaut Courtois setelah tendangan Dani Olmo, lalu menyarangkan bola ke gawang berkat umpan silang akurat dari Pedro Porro, yang dikirimkan oleh Lamine Yamal dari sisi kanan.

Beberapa menit sebelum akhir babak pertama, De Ketelaere berhasil menyamakan kedudukan untuk Belgia (menit ke-41) melalui sundulan keras dari umpan silang Castagne, mencetak gol pertama ke gawang Spanyol sejak awal turnamen setelah 650 menit pertahanan yang ketat.

Babak kedua diwarnai tekanan terus-menerus dari Spanyol, namun Belgia nyaris unggul melalui tendangan keras De Kuiper yang meleset tipis di samping tiang gawang pada menit ke-55, sebelum pelatih Luis de la Fuente memasukkan Pedri dan Ferran Torres untuk menghidupkan serangan.

Belgia mendapat pukulan telak pada menit ke-72 ketika kiper andalan mereka, Thibaut Courtois, harus keluar lapangan karena cedera paha; ia meninggalkan lapangan sambil menangis dan digantikan oleh Sen Lamens, kiper Manchester United, sebuah pergantian yang berdampak krusial pada jalannya pertandingan.

De la Fuente memasukkan Nico Williams dan Merino dalam upaya memecah kebuntuan, dan responsnya pun cepat: Merino menyambar bola pantul dari tangan Lamens setelah tendangan keras Kobarsi dari tepi kotak penalti, lalu menceploskannya ke gawang (menit ke-88) dan memastikan Spanyol lolos ke babak berikutnya.

Dengan kemenangan ini, Spanyol melanjutkan performa gemilangnya di turnamen ini, dan akan berhadapan dengan Prancis di semifinal pada Selasa mendatang, dalam laga yang mempertemukan dua raksasa Eropa yang sama-sama berambisi mencapai final.