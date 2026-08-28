Al Ittihad hampir menuntaskan salah satu berkas terpenting terkait penguatan skuadnya pada periode transfer saat ini, setelah klub Arab Saudi tersebut merampungkan kesepakatan dengan salah satu klub Liga Jerman, dalam transaksi yang bertujuan menggantikan kepergian salah satu pemain asing terkemukanya pada bursa transfer yang tengah berlangsung, dan tersisa hanya menyelesaikan beberapa prosedur kontrak sebelum pengumuman resmi.

Menurut surat kabar Saudi " Al Riyadiah ", Al Ittihad dan klub Jerman Eintracht Frankfurt mencapai kesepakatan mengenai kepindahan pemain Jepang Ritsu Doan ke barisan "Sang Dekan", sehingga pemain tersebut semakin dekat menjalani pengalaman baru di Liga Roshn setelah periode yang dihabiskannya di lapangan-lapangan Eropa.

Langkah Al Ittihad untuk merekrut Doan datang setelah kepergian pemain Prancis Moussa Diaby, yang meninggalkan barisan tim menuju Bayer Leverkusen, sehingga "Sang Dekan" mencari elemen baru yang mampu mengisi peran-peran ofensif dan memberi tim lebih banyak solusi di sepertiga akhir lapangan.

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Doan menonjol dengan kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi ofensif, di samping memiliki pengalaman besar di lapangan-lapangan Eropa, yang menjadikannya pilihan yang sesuai bagi Al Ittihad dalam kerangka proses membangun ulang tim dan mengganti banyak nama yang sebelumnya mewakili proyek terdahulu.

Surat kabar Saudi tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan antara Al Ittihad dan Eintracht Frankfurt telah benar-benar terjadi, sementara kedua pihak menunggu penyelesaian beberapa prosedur kontrak sebelum pemain tersebut resmi berpindah ke klub asal Jeddah itu, yang menjadikan pengumuman transaksi ini hanya soal waktu.

Transaksi Doan datang sebagai bagian dari langkah-langkah Al Ittihad untuk memperkuat skuadnya dengan elemen-elemen baru, di tengah perubahan besar yang terjadi pada tim selama musim panas, dan keinginan manajemen untuk memberikan pelatih sejumlah pilihan yang mampu menerapkan gagasan-gagasannya serta memberi "Sang Dekan" karakter yang berbeda sepanjang musim.

Dengan demikian, Ritsu Doan menjadi dekat untuk menggantikan Diaby dalam skuad Al Ittihad, dalam transaksi yang dapat memberi tim tambahan ofensif penting, sementara para pendukung "Sang Dekan" menanti pengumuman resmi transaksi ini dan bergabungnya pemain Jepang tersebut ke proyek baru klub.