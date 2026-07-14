Pengetatan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang pertandingan antara Inggris dan Argentina

Pada malam yang dinantikan oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia, perhatian tidak hanya akan tertuju pada apa yang terjadi di dalam lapangan hijau, tetapi juga meluas ke luar lapangan, setelah ketegangan historis antara Inggris dan Argentina mendorong pihak berwenang Kota Atlanta untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan keamanan menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia yang dinantikan, di tengah persiapan intensif untuk memastikan acara global ini berlangsung dalam suasana yang aman.

Pihak berwenang Amerika Serikat mengumumkan penerapan langkah-langkah keamanan yang ketat selama pertandingan semifinal Piala Dunia yang mempertemukan Inggris dan Argentina pada Rabu malam, menurut laporan Badan Penyiaran Inggris (BBC).

Salah satu pertandingan paling seru dalam sejarah sepak bola internasional akan terulang di Stadion Atlanta, di mana Inggris berambisi untuk mengalahkan juara bertahan dan mencapai final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak kemenangan bersejarah mereka pada tahun 1966. Kepolisian Atlanta sangat menyadari sifat khusus dari pertandingan ini, mengingat latar belakang sejarah dan politik yang menghubungkan kedua tim.

Pada tahun 1982, Perang Falkland meletus antara Inggris dan Argentina, berlangsung selama 74 hari, dan mengakibatkan tewasnya 649 tentara Argentina dan 255 tentara Inggris, serta tiga warga sipil. Kepulauan tersebut, yang dikenal Inggris sebagai “Kepulauan Falkland” sementara Argentina menyebutnya “Las Malvinas”, masih menjadi sengketa kedaulatan antara kedua negara.

Kepolisian Atlanta, dalam pernyataan resmi, mengatakan: “Seiring persiapan kota ini untuk menjadi tuan rumah pertandingan semifinal Piala Dunia Sepak Bola dan menyambut semakin banyaknya penduduk serta pengunjung, Kepolisian Atlanta telah memperketat langkah-langkah keselamatan dan keamanan umum di berbagai penjuru kota.”

Pernyataan tersebut menambahkan: “Personel tambahan dan sumber daya keamanan tambahan telah dikerahkan, dan akan terus didistribusikan secara strategis di dalam dan di sekitar lokasi acara, serta di kawasan hiburan dan tempat-tempat yang ramai dikunjungi, dengan tujuan memberikan pengalaman yang aman dan menyenangkan bagi semua orang.”

Lanjutnya: “Langkah-langkah proaktif ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mencegah kegiatan kriminal, dan memastikan warga serta pengunjung dapat menikmati acara bersejarah ini dalam suasana yang aman.”

Para pemain timnas Argentina sempat memicu kontroversi setelah kemenangan dramatis mereka atas Mesir dengan skor 3-2 di babak 16 besar, setelah mereka terlihat menyanyikan yel-yel yang berisi referensi ke Kepulauan Malvinas, serta dua legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona dan Lionel Messi.

Sejarah pertemuan kedua tim ini dipenuhi dengan momen-momen tak terlupakan, terutama pertandingan perempat final Piala Dunia 1986, ketika Diego Maradona memimpin timnas negaranya meraih kemenangan atas Inggris, setelah mencetak dua gol legendarisnya, termasuk gol “Tangan Tuhan” yang tetap menjadi salah satu gol paling kontroversial dalam sejarah sepak bola.

Di sisi lain, kapten Argentina, Lionel Messi, bersiap untuk menjalani pertandingan pertamanya dalam kariernya melawan tim “Tiga Singa” di ajang Piala Dunia. Menjelang pertemuan pertama kedua tim di Piala Dunia setelah 24 tahun, “Asosiasi Veteran Perang 2 April” di Argentina menyerukan kepada para penggemar untuk memisahkan antusiasme olahraga dari perselisihan politik.

Dalam pernyataannya, asosiasi tersebut mengatakan: “Kedaulatan dijaga di forum internasional melalui diplomasi, kebenaran sejarah, serta tuntutan damai yang tidak dapat dinegosiasikan dan tercantum dalam konstitusi nasional kita.. Kami melihat pentingnya menggambar garis pemisah yang jelas dan tegas antara semangat olahraga dan isu nasional.. Bola terus bergulir, kebanggaan terhadap warna-warna kami semakin membesar, namun ingatan tetap kokoh."

Sementara itu, kiper timnas Inggris Jordan Pickford menegaskan pada awal pekan ini bahwa pertandingan tersebut “hanyalah sebuah pertandingan sepak bola”, sekaligus menyatakan keyakinannya bahwa “sepak bola akan berbicara sendiri” selama pertandingan berlangsung.

Sementara itu, kepolisian Amerika Serikat memuji perilaku positif para pendukung Inggris yang berada di Amerika Serikat, namun menyerukan agar para pendukung di Inggris meneladani mereka, setelah Inggris menyaksikan lebih dari 500 insiden terkait sepak bola selama akhir pekan.

Insiden-insiden tersebut terjadi bersamaan dengan kemenangan Inggris atas Norwegia dengan skor 2-1 setelah perpanjangan waktu di babak perempat final, yang mengakibatkan penangkapan lebih dari 100 orang terkait kerusuhan dan pelanggaran yang berkaitan dengan pertandingan tersebut.