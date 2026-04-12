Pengakuan menyakitkan dari Rossini setelah kekalahan telak dari City

Liam Rossier, manajer Chelsea, mengungkap penyebab kekalahan telak yang dialami timnya dari Manchester City dengan skor 0-3, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam di Stadion Stamford Bridge, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Poin Chelsea tertahan di angka 48 di peringkat keenam setelah menjalani 32 pertandingan, sehingga tim ini terus menunjukkan performa yang naik-turun sepanjang musim ini. Di sisi lain, Manchester City menambah poinnya menjadi 64 dari 31 pertandingan, memperkecil selisih menjadi 6 poin dengan pemuncak klasemen Arsenal, yang mengoleksi 70 poin dari 32 pertandingan.

Setelah krisis Maroko dan Senegal... Afrika berubah selamanya

Pukulan telak.. Bayern Munich kehilangan bintang utamanya saat menghadapi Real Madrid

Dari La Masia ke tribun penonton.. Apa yang terjadi dengan Hamza Abdelkarim?

Paris Saint-Germain mencuri gol Barcelona



Rosiner mengatakan setelah pertandingan: "Kami tidak bermain sebaik yang diharapkan, dan kami tidak memulai pertandingan dengan baik, terutama di babak kedua.. Kami memiliki peluang untuk menghalau bola dari area penalti, tetapi Manchester City menguasai setengah lapangan kami selama lima menit pertama, lalu kami kebobolan gol".

Dia melanjutkan: "Skenario ini terulang selama sebulan terakhir terkait cara menghadapi kemunduran. Saat menghadapi tim-tim kuat, Anda harus tetap solid di menit-menit berikutnya.. Babak kedua sangat sulit, dan ada kekurangan kepercayaan diri yang jelas. Kami harus memperbaiki diri karena saat ini kami sedang melewati masa yang rumit."

Apakah final Piala Afrika antara Maroko dan Senegal akan diulang? Ahli hukum mengakhiri perdebatan

Al-Ahly Mesir menemukan pengganti Aliou Diang

"De Bruyne baru" memicu persaingan raksasa antara Barcelona dan Real Madrid

Pesan tersembunyi ke FIFA.. Eskalasi yang mengancam Piala Dunia 2026

Dia melanjutkan: "Kita tidak boleh melupakan bahwa kita menghadapi tim yang sedang dalam performa terbaiknya dan bersaing untuk gelar juara, tetapi kita dituntut untuk menang dalam pertandingan seperti ini, dan itulah alasan saya berada di sini.. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan ini, jalannya pertandingan berubah, jadi kita harus lebih baik dalam menghadapi momen-momen seperti ini jika ingin meraih kemenangan."

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk penampilan di babak kedua, tetapi jika peluang Mark Kokorela berhasil dimanfaatkan, semangat tim pasti akan meningkat. Namun demikian, kita harus lebih tangguh dalam menghadapi kemunduran. Bahkan saat tertinggal, kita harus tetap bertahan dalam pertandingan, dan itulah yang paling membuat saya kecewa."