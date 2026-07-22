Lapangan stadion tempat berlangsungnya final Piala Dunia 2026 berubah menjadi arena kekacauan dan bentrokan setelah peluit panjang, dan tokoh utama dalam salah satu momen paling kontroversial adalah Roberto Fabian Ayala, asisten Lionel Scaloni, yang akhirnya memecah keheningannya untuk mengungkap kebenaran apa yang terjadi dengan bintang Spanyol, Dani Olmo.

Dalam komentar pertamanya usai insiden tersebut, Ayala mengungkapkan penyesalannya yang mendalam atas apa yang dilakukannya setelah timnas Argentina kalah di final Piala Dunia dari Spanyol dengan skor 1-0, seraya menegaskan bahwa dirinya siap menyampaikan permintaan maaf secara pribadi kepada pemain Spanyol tersebut.

Ayala mengatakan, dalam wawancara melalui radio Valencia Capital Radio: "Saya menyesal. Karena posisi yang saya emban, saya tidak boleh membiarkan perasaan saya, atau apa pun yang mungkin saya terima dari pihak lain, mengubah suasana hati saya dan mengendalikan tindakan saya. Karena itu saya menyesal."

Legenda Valencia itu menolak mengungkap detail apa yang dikatakan kepadanya di dalam lapangan yang mendorongnya untuk bertindak demikian, dan meremehkan besarnya insiden tersebut dengan mengatakan: "Bagi saya, kita harus menghentikan urusan ini dan meninggalkannya di sana. Itu hanya sekadar dorongan lebih daripada hal lain, bukan pukulan seperti yang coba digambarkan sebagian orang."

Bek berusia 55 tahun itu, yang mengenakan kostum Racing di awal kariernya, menambahkan: "Itu adalah reaksi atas kata-kata yang dilontarkan kepada saya, tetapi urusan itu sudah selesai. Jika saya bertemu dengannya, tentu saja saya akan meminta maaf kepadanya secara pribadi."

Ayala mencoba membenarkan keberadaannya di tengah pusaran peristiwa, seraya menegaskan bahwa niatnya adalah untuk meredakan suasana, bukan memperkeruhnya. Ia menjelaskan: "Ini hal yang disayangkan dan kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita di dalam lapangan. Ketika pertandingan berakhir, saya melihat perkelahian di tengah lapangan, jadi kami mencoba pergi untuk menjauhkan para pemain kami dan mengakhiri urusan itu dengan cara demikian, karena kami bukanlah orang seperti itu."

Mengenai keterlibatan gelandang Boca Juniors, Leandro Paredes, yang juga terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol, asisten Scaloni itu berkata terus terang: "Saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, niat saya adalah pergi dan memisahkan para pemain, itulah niat saya yang sesungguhnya."

Ia melanjutkan: "Kadang-kadang Anda menghadapi hal-hal yang terjadi dan detak jantung Anda berada di puncaknya, dan itu bukan alasan, dan karena posisi saya, perilaku saya seharusnya berbeda apa pun yang saya dengar. Eric Garcia juga ada di sana dan saya hanya mengatakan kepadanya bahwa saya masuk untuk memisahkan dan sekadar memberi ucapan selamat."

Pernyataan Ayala datang di saat Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" dalam beberapa jam terakhir mengumumkan pembukaan investigasi disipliner menyeluruh dan penunjukan penyidik khusus untuk menyelidiki seluruh insiden yang terjadi setelah final Piala Dunia 2026, yang tidak berhenti pada insiden Ayala dan Olmo, tetapi juga mencakup pukulan lain yang dilayangkan Nahuel Molina kepada rekannya Rodri saat dimulainya perayaan gelar juara oleh timnas Spanyol.