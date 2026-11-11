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Komite Insiden Wasit Utama di Liga Primer Inggris menuntaskan polemik seputar salah satu momen wasit paling menonjol dalam laga Liverpool melawan Arsenal, yang berlangsung pada awal bulan ini di Stadion Anfield dan berakhir dengan kemenangan tim London itu dengan skor satu gol tanpa balas.

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Komite tersebut menegaskan bahwa Liverpool layak mendapatkan tendangan penalti, setelah penyerangnya, Alexander Isak, mendapat tarikan jelas pada bagian kaosnya oleh bek Arsenal, Jurrien Timber, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada 1 November.

Insiden itu terjadi pada menit ke-21, ketika Isak berusaha menyambut umpan silang Bradley Barcola dengan kepalanya, namun Timber menarik kaosnya sehingga menghalanginya menjangkau bola.

Meski tarikan itu terlihat jelas dalam tayangan ulang televisi, wasit Andy Madley tidak menunjuk titik penalti, dan asisten wasit video Stuart Attwell juga mendukung keputusan wasit setelah meninjau kembali tayangan tersebut.

Berdasarkan apa yang diungkapkan lembaga penyiaran Inggris "BBC", komite kasus-kasus perwasitan utama memberikan suara empat berbanding satu untuk mengesahkan tendangan penalti bagi Liverpool, sementara pendapat terbelah soal perlunya intervensi teknologi video, dengan 3 suara berbanding 2 suara, untuk mengarahkan wasit ke layar peninjauan di sisi lapangan.

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Arsenal saat itu unggul berkat gol yang dicetak Kai Havertz, gol yang menentukan hasil pertandingan untuk kemenangan timnya.

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Pelatih Liverpool: Isak Seharusnya Menjatuhkan Diri ke Tanah!

Usai pertandingan, Andoni Iraola, pelatih Liverpool, mengkritik tidak diberikannya tendangan penalti, seraya menegaskan bahwa Isak mendapat tarikan jelas pada kaosnya saat berusaha menjangkau bola.

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Iraola berkata: "Ada tarikan kaos yang jelas. Isak berada tepat di depan bola dan bersiap menyundulnya ke arah gawang, namun ia tidak bisa melakukannya karena kaosnya ditarik."

Ia menambahkan: "Seandainya ia menjatuhkan diri ke tanah, wasit pasti akan memberikan penalti 100%, dan seharusnya begitulah semestinya, namun inilah yang terjadi."

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Ia melanjutkan dengan nada sinis: "Lain kali, para pelatih harus meminta Alex untuk menjatuhkan diri ke tanah, jika tidak, para wasit tidak akan memberikan apa pun."

Ia menutup: "Jawabannya adalah kau harus menjatuhkan diri ke tanah, karena jika kau tidak melakukannya, mereka tidak akan memberimu tendangan penalti."

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Kesalahan Wasit Lain dalam Laga Ipswich vs Hull

Dalam konteks yang sama, komite tersebut mencatat kesalahan lain terkait teknologi video selama laga Ipswich Town melawan Hull City pada 31 Oktober lalu.

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Komite menegaskan bahwa Ipswich layak mendapatkan tendangan penalti setelah Noble Mieng menarik Dara O'Shea dan menghalanginya bergerak secara wajar saat salah satu tendangan sudut.

Wasit Peter Bankes tidak menyadari pelanggaran tersebut, dan asisten wasit video Neil Davies juga tidak melakukan intervensi, meski komite menilai tidak diberikannya tendangan penalti itu sebagai kesalahan perwasitan.

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Pertandingan saat itu masih menunjukkan hasil imbang tanpa gol ketika insiden terjadi, sebelum Ipswich kemudian unggul, dan laga berakhir dengan skor imbang 2-2.