Pengadilan Prancis secara resmi menutup lembaran dari pertikaian hukum terpanjang dan paling menarik dalam sejarah sepak bola Prancis, antara Kylian Mbappe dan mantan klubnya Paris Saint-Germain, dengan menolak gugatan "pelecehan moral" yang diajukan bintang Real Madrid itu terhadap manajemen klub Paris tersebut.

Surat kabar "L'Equipe" mengungkapkan pada hari Jumat ini bahwa pengadilan Prancis menolak gugatan yang di dalamnya Mbappe menuduh mantan klubnya melakukan tekanan psikologis dan intimidasi di tempat kerja, dengan alasan tidak cukupnya bukti.

Menurut surat kabar itu, para pengacara pemain tersebut sebelumnya telah mengajukan gugatan di tengah pertempuran hukum terkait hak-hak finansialnya yang tertunggak, kemudian menariknya kembali, namun kejaksaan umum melanjutkan penyelidikan secara independen.

Meski demikian, para hakim penyidik pada Mei lalu memutuskan untuk menolak melanjutkan perkara ini, dengan menganggap bahwa "tidak mungkin melanjutkan proses hukum, karena penggugat sendiri tidak mendukung gugatan tersebut".

Akar perkara ini berawal dari awal musim 2022-2023, ketika manajemen Paris Saint-Germain memutuskan untuk mengeluarkan Mbappe dari tim utama dan memaksanya berlatih bersama tim pemain yang disingkirkan, setelah ia menolak mengaktifkan klausul perpanjangan kontraknya.

Mbappe saat itu menuduh manajemen klub berupaya memaksanya memperpanjang kontrak atau pergi dengan kompensasi finansial yang besar, karena khawatir kehilangan dirinya secara gratis di akhir kontraknya.

Situasi ini berlangsung selama beberapa pekan, sebelum pelatih Luis Enrique turun tangan di tahun pertamanya dan mengembalikannya ke kelompok utama, hingga ia menyelesaikan musim dan kemudian hengkang ke Real Madrid dalam transfer gratis pada musim panas 2024.

Di sisi lain dari sengketa ini, Paris Saint-Germain menahan sebagian gaji dan bonus pemain tersebut, dengan menganggap hal itu sebagai bagian dari kesepakatan lisan yang dibuatnya dengan presiden Nasser Al-Khelaifi sebagai imbalan atas pengembaliannya ke tim utama, yang mendorong Mbappe meluncurkan kampanye hukum menyeluruh pada Mei 2025, termasuk pengaduan pelecehan moral.

Namun, pemain itu akhirnya memutuskan untuk menarik gugatan pelecehan, setelah pengadilan perburuhan memenangkannya dalam sengketa kontrak dan mewajibkan Paris Saint-Germain membayar 61 juta euro sebagai hak-hak yang tertunggak, sebuah putusan yang tidak diajukan banding oleh klub Paris itu sehingga menjadi final dan mengikat.

Dengan keputusan terakhir ini, seluruh sengketa hukum antara kedua belah pihak secara resmi ditutup, mengakhiri kisah yang dimulai pada 2017 ketika Mbappe pindah dari Monaco ke Paris dengan nilai 180 juta euro sebagai transfer termahal kedua dalam sejarah, dan selama itu ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub serta meraih 7 gelar Liga Prancis bersamanya, sebelum memulai babak baru dalam kariernya dengan seragam Real Madrid.



