Menurut informasi dari Spor Bild, pilihan jatuh kepada Marcel Regula, yang diproyeksikan mengisi slot skuad yang berpotensi kosong di kubu Geißböcke.

Direktur olahraga Thomas Kessler disebut telah menggelar pembicaraan konkret dengan pihak pemain terkait kerja sama di masa depan dan menjalin kontak langsung dengan klubnya, Zaglebie Lubin. Untuk talenta Polandia berusia 19 tahun itu, biaya transfer yang harus dibayar mencapai delapan juta euro, yang akan membuat Regula menjadi rekrutan termahal ketiga dalam sejarah klub asal kota katedral tersebut jika transfer terwujud, di belakang Jhon Cordoba (17 juta euro, 2017/18 dari Mainz 05) dan ikon klub Lukas Podolski (sepuluh juta euro, 2009/10 dari Bayern Munich).

Transfer mahal tersebut hanya bisa diwujudkan Köln dengan bantuan penjualan El Mala. Karena itu, Kessler harus menunggu kesepakatan final dengan BVB, yang menurut laporan media yang sejalan disebut kembali menaikkan tawarannya.

Akankah Said El Mala menjadi transfer rekor baru BVB?

Nilai tawaran baru itu disebut berada di angka dasar 50 juta euro plus bonus, yang untuk saat ini akan memenuhi tuntutan tinggi FC. Dengan demikian, El Mala akan menjadi transfer rekor baru BVB dan menggantikan Ousmane Dembele (35 juta euro, 2016 dari Stade Rennes). Investasi besar itu, menurut informasi dari Sport Bild, juga didasarkan pada potensi kenaikan nilai yang diperkirakan dimiliki pemain timnas Jerman U21 tersebut.

Sementara itu, pada Regula yang disebut sebagai target transfer Köln, ada kaitan yang cukup unik dengan BVB. Seperti dilaporkan meczyki.pl pada awal Agustus, Borussia juga menunjukkan minat untuk merekrut remaja tersebut. Klub itu bahkan disebut telah mengonfirmasi hal tersebut kepada portal olahraga Polandia itu. Namun kini, fokus penuh di Dortmund tertuju pada El Mala, yang kabarnya juga sudah sejak lama mencapai kesepakatan mengenai detail kontrak.

Regula, yang terutama bermain di posisi gelandang serang dan tidak seperti El Mala yang lebih nyaman di sayap, mencatatkan 12 keterlibatan gol dalam 32 penampilan untuk Zaglebie Lubin pada musim lalu. Pada musim yang masih awal di liga utama Polandia (Ekstraklasa), ia juga sudah mencetak satu gol.

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