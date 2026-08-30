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Penerus Enzo: Chelsea sepakati transfer pemain Afrika

Transfers
Ligue 1
Premier League
Chelsea
Monaco
L. Camara
E. Fernandez
Manchester City
Prancis
Inggris
Senegal

Klub Chelsea mencapai kesepakatan awal dengan Monaco terkait perekrutan gelandang asal Senegal, Lamine Camara, untuk menutupi kepergian Enzo Fernandez yang sudah di depan mata.

Enzo mendekati kepergian dari Chelsea musim panas ini, dan pindah ke Manchester City, untuk kembali bermain di bawah asuhan pelatih Enzo Maresca, sekaligus menutupi kepergian Rodri ke Barcelona.

Menurut situs Tribuna yang mengutip jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri, Chelsea sepakat membayar sekitar 45 juta euro, termasuk bonus tambahan, untuk merekrut Camara.

Kesepakatan Camara pun sudah mendekati penyelesaian akhir, di mana kedua klub saat ini hanya membahas beberapa rincian kecil, seperti syarat pembayaran nilai transfer, di samping sejumlah bonus.

Lamine Camara berusia 22 tahun, dan kontraknya bersama Monaco berlaku hingga musim panas 2029.

Perekrutan Camara akan memungkinkan Chelsea membuka pintu bagi kepindahan Enzo Fernandez ke Manchester City, dalam sebuah kesepakatan yang bisa menambah keseruan pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas 2026.

Enzo, yang berusia 25 tahun, bergabung dengan Chelsea pada musim dingin 2023, dan kontraknya berlaku hingga musim panas 2032.

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