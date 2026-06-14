Pencurian, pisau, dan badai dahsyat... 24 jam yang gila menghantui tim Inggris di Piala Dunia

Para pemain tim nasional Inggris terpaksa berlindung di dalam tempat penginapan mereka setelah dikeluarkan peringatan serius mengenai badai dahsyat yang mengancam pusat latihan tim selama Piala Dunia.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", rombongan The Three Lions mendarat di Kota Kansas pada Sabtu pagi dan menjalani latihan pertama mereka di kompleks "Swipe Soccer Village", namun pada malam pertama mereka di wilayah tersebut, semua orang termasuk rombongan Inggris menerima peringatan darurat di ponsel mereka bersamaan dengan badai petir, kilat beruntun, hujan lebat, dan angin kencang yang menerpa kota yang terletak di perbatasan antara Kansas dan Missouri.

Pesan peringatan darurat tersebut berbunyi sebagai berikut: "Situasi kritis, peringatan ancaman mendesak. Badan Meteorologi Nasional: Peringatan badai petir hebat berlaku di wilayah ini hingga pukul 21.00 Waktu Musim Panas Tengah (CST) akibat angin merusak dengan kecepatan hingga 80 mil per jam. Silakan berlindung di dalam bangunan yang kokoh dan menjauhi jendela. Puing-puing yang beterbangan dapat membahayakan nyawa bagi mereka yang berada di luar tempat berlindung. Untuk keselamatan Anda, pindahlah ke ruangan dalam di lantai bawah gedung. Selain itu, pemantauan badai tetap berlaku hingga pukul 11:00 malam waktu musim panas tengah (CST) untuk wilayah timur laut dan tengah timur Kansas serta barat tengah Missouri."

Tim nasional Inggris mengikuti instruksi tersebut dan tetap berada di dalam saat mereka berlatih di markas "Sporting KC" di Kota Kansas, yang berjarak tujuh mil di barat laut hotel tempat mereka menginap selama Piala Dunia, di mana rombongan tersebut menginap di Hotel "The Inn at Meadowbrook" , sebuah resor bergaya pedesaan Inggris yang terletak di selatan kota.

Kedatangan timnas Inggris ke pusat latihannya di Piala Dunia terjadi hanya beberapa jam sebelum insiden tersebut, di tengah cuaca cerah dan panas serta langit yang cerah, di mana tim berlatih di kompleks "Swipe Soccer Village" di Missouri, sekitar setengah jam dari pusat kota Kansas, dihadiri oleh sekitar 300 penonton dari penduduk setempat, Satu-satunya kekhawatiran selama sesi latihan adalah apakah Harry Kane dan rekan-rekannya telah mengoleskan tabir surya yang cukup.

Pemandangan berubah total pada pukul delapan malam hari itu, hal yang biasa terjadi di wilayah ini, akibat badai hebat yang digambarkan penduduk setempat sebagai salah satu badai terburuk yang melanda wilayah tersebut dalam setahun terakhir. Sirine peringatan pun terdengar di pusat kota untuk memperingatkan siapa pun yang berada di luar agar segera berlindung.

Perlu dicatat bahwa peringatan ini dikeluarkan empat hari setelah pertandingan persahabatan Inggris melawan Kosta Rika ditunda selama satu jam penuh akibat badai petir besar, sehingga insiden mengejutkan ini menjadi puncak dari 24 jam yang gila yang dialami rombongan, yang juga menyaksikan sepatu dan peralatan latihan dicuri sebelum akhirnya dikembalikan, serta koki tim dilarang naik kereta karena membawa pisau dapur.