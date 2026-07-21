"Penampilannya buruk dan baunya menyengat".. Neville membongkar performa Argentina

Legenda Manchester United, Gary Neville, melontarkan kritik pedas terhadap penampilan timnas Argentina di final Piala Dunia 2026 yang mereka kalah dari Spanyol dengan skor 1-0, dengan menyebutnya sebagai "sekumpulan omong kosong", seraya menegaskan bahwa hanya kejeniusan Lionel Messi seoranglah yang membawa Tim Tango ke laga penentuan tersebut.

Neville (51 tahun) mengatakan dalam perbincangannya di podcast "Stick to Football": Mereka bermain sangat buruk, mari kita perjelas. Mereka bermain buruk, maksud saya adalah jika mereka mampu bertahan dalam pertandingan, maka kita harus memuji mereka. Mereka melakukannya dengan baik, tetapi mereka bermain jelek".

Mantan pelatih Valencia yang telah menjalani 85 pertandingan internasional bersama Inggris itu menegaskan bahwa Argentina tidak akan mampu mencapai final Piala Dunia untuk kali kedua secara beruntun tanpa Messi yang mencetak 8 gol di turnamen tersebut, dengan mengatakan: "Argentina memiliki keselarasan yang luar biasa dan semangat kompetitif yang ganas, serta memiliki pemain menakjubkan di lini serang yang membantu mereka meraih kemenangan. Tanpanya, mungkin mereka akan kesulitan untuk sampai ke sana".

Neville tidak mundur dari sikap kerasnya meski memuji semangat juang Argentina, dengan bersikeras: "Jika tampilannya buruk dan baunya menyengat, maka jujur saja itu buruk. Apa yang kita lihat di pertandingan final adalah penampilan yang biasa-biasa saja, mereka bermain buruk di berbagai waktu".

Di sisi lain, legenda Arsenal Ian Wright, yang telah menjalani 33 pertandingan internasional bersama Inggris, mengakui: "Saya senang Argentina tidak menang, tetapi saya juga sedih. Saya tidak suka melihat Messi menangis dengan cara seperti itu, jelas terlihat betapa terpukulnya dia oleh hal ini", seraya menambahkan: "Namun saya sangat senang untuk Spanyol".