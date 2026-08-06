Sejumlah laporan media mengungkap jadwal kembalinya penyerang Inggris Al Ahli, Ivan Toney, ke sesi latihan tim, jelang dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.

Surat kabar Saudi "Al-Yaum" menyebutkan bahwa Toney akan tampil dalam latihan Al Ahli lusa, Sabtu, setelah berakhirnya masa istirahat yang ia peroleh usai tampil bersama timnas Inggris di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Penyerang Inggris itu mengakhiri perjalanannya bersama "Three Lions" di Piala Dunia pada 18 Juli lalu, ketika ia bermain sebagai starter dalam kemenangan 6-4 atas Prancis, pada laga perebutan peringkat ketiga dan keempat.

Sejak saat itu, Toney menikmati libur musim panasnya, sehingga absen dari pemusatan latihan Al Ahli di luar negeri, yang digelar di Austria dan Portugal selama bulan Juli lalu, dan ketidakhadirannya berlanjut bahkan setelah kembali ke Jeddah.

Toney akan menemukan banyak hal berbeda di markas Al Ahli, mulai dari hengkangnya presiden sebelumnya Khaled Al-Ghamdi, serta pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, di mana pelatih asal Belanda Marino Pusic datang untuk menukangi tim menggantikannya.

Selain itu, terjadi banyak perubahan pada skuad tim, seperti kepergian pemain asal Pantai Gading Franck Kessié dan pemain asal Aljazair Riyad Mahrez, serta perekrutan pemain asal Armenia Andre Spertsyan dan pemain asal Portugal Francisco Trincao.

Namun, Toney akan berupaya melanjutkan keberhasilannya bersama tim, yang telah berlangsung selama dua musim sejak bergabung ke skuad pada musim panas 2024, datang dari Brentford.

Penyerang Inggris itu merupakan salah satu bintang paling menonjol dalam perjalanan Al Ahli meraih gelar Liga Champions Elite Asia sebanyak dua kali, untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, serta gelar Piala Super Saudi setelah absen selama 9 tahun penuh.

Perlu diketahui bahwa Al Ahli akan memulai musim baru secara resmi pada 13 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al-Diriyah, pada pekan pertama Liga Roshn Saudi.