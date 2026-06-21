Penakluk Arab Saudi: Saya tidak perlu membuktikan diri... dan inilah alasan saya diganti

Mikel Oyarzabal, bintang tim nasional Spanyol, menjadi sorotan utama dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada Minggu malam di Piala Dunia 2026.

Oyarzabal berhasil mencetak dua gol dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan tim nasional Spanyol dengan skor 4-0, pada putaran kedua babak penyisihan grup.

Oyarzabal menegaskan, dalam pernyataannya kepada stasiun televisi Spanyol yang dilansir surat kabar Mundo Deportivo, bahwa yang terpenting baginya adalah mengubah citra tim La Roja setelah hasil imbang melawan Cape Verde.

Oyarzabal mengatakan, “Kami senang karena berhasil membalikkan keadaan, dan juga senang dengan penampilan yang kami tunjukkan di lapangan. Kini, kami harus terus melangkah.”

Ia menambahkan, “Saya senang karena bisa membantu tim dengan cara ini… Pada pertandingan sebelumnya, saya tidak tampil cukup baik, tetapi saya berusaha membantu sebaik mungkin.”

Ia juga menjelaskan bahwa ia selalu merasakan dukungan, baik dari staf pelatih maupun rekan-rekannya, sambil menekankan, “Saya tidak perlu membuktikan diri, karena saya selalu merasakan kasih sayang dan penghargaan dari orang-orang yang pendapatnya penting bagi saya, baik dari rekan-rekan setim maupun pelatih, dan itulah yang saya pegang teguh.”

Di akhir pembicaraannya, ia meyakinkan semua orang mengenai alasan pergantiannya, menegaskan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan cedera apa pun.

Dia menambahkan, “Semuanya baik-baik saja. Wajar saja jika pelatih memutuskan untuk memberikan menit bermain kepada lebih banyak pemain. Semua orang akan berperan penting, dan ketika giliran seorang pemain tiba, dia harus memberikan 100% kemampuannya, dan ketika diganti, pemain yang masuk harus melakukan hal yang sama.”