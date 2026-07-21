"Pembenaran gila atas kekalahan"... Ejekan Spanyol terhadap teori konspirasi Argentina

Sebuah laporan dari Spanyol menyindir "teori konspirasi" yang disebutnya aneh, yang tersebar di kalangan sebagian suporter Argentina di media sosial, dalam upaya menjelaskan kekalahan tim negara mereka dari Spanyol di final Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol memastikan kemenangan di laga final tersebut dengan skor 1-0, sehingga meraih gelar dunia, dalam sebuah pertandingan yang membuat mereka menunjukkan keunggulan teknis yang telak atas timnas Argentina, meskipun keunggulan tersebut tidak terlalu tercermin pada selisih hasil akhir.

Menurut surat kabar Mundo Deportivo, sejumlah pengguna platform "X", seusai pertandingan, membagikan potongan video Lionel Messi saat berbicara dengan para pemain timnas Argentina di dalam ruang ganti, sebelum mereka menuju lapangan untuk memainkan laga final, dan mereka menganggap bahwa ucapan sang kapten timnas mungkin mengandung petunjuk adanya kondisi tidak normal di dalam tim.

Dalam potongan video itu, Messi terlihat berusaha menenangkan rekan-rekannya sebelum pertandingan, dengan berkata: "Ayo, teman-teman, tenang, hal terpenting adalah kita tetap tenang, hanya fokus memikirkan permainan, dan lupakan segala hal lain, kita pikirkan suporter kita, dan kita pikirkan permainan."

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa sebagian suporter Argentina bahkan melangkah lebih jauh, dengan menganggap bahwa "ketenangan para pemain dan tidak tampaknya mereka begitu bersemangat pada momen-momen tersebut mungkin menjadi bukti bahwa mereka memasuki laga final dalam keadaan terikat atau terpengaruh oleh faktor yang tidak diketahui," dalam upaya menemukan penjelasan di luar lapangan atas penampilan yang ditunjukkan timnas melawan Spanyol.

Mundo Deportivo menyindir spekulasi tersebut, dan menyebutnya sebagai "teori konspirasi gila", dengan menganggap bahwa sejumlah pihak berupaya mencari penjelasan-penjelasan misterius untuk membenarkan penampilan buruk dan kekalahan dari timnas Spanyol, alih-alih mengakui keunggulan Spanyol dalam pertandingan tersebut.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa ucapan Messi, yang tujuannya jelas untuk menenangkan para pemain dan mendorong mereka agar fokus sebelum pertandingan, ditafsirkan secara berbeda oleh sebagian suporter, hingga berubah menjadi bahan bagi teori konspirasi yang mengklaim bahwa para pemain Argentina tidak memasuki final dengan kebebasan atau fokus penuh mereka.

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