Dalam perkembangan dramatis yang mengubah wajah lini pertahanan tim nasional Argentina, staf pelatih yang dipimpin oleh Lionel Scaloni memanggil secara mendadak bek Marcos Senesi untuk bergabung dengan skuad "La Albiceleste" yang akan berlaga di Piala Dunia.

Keputusan ini mengubah segalanya hanya 48 jam setelah pengumuman skuad yang tidak mencantumkan nama bek Bournemouth asal Inggris tersebut, sebagai pengganti bek tengah Leonardo Balerdi yang cedera.

Halaman resmi timnas Argentina mengonfirmasi bahwa Senesi telah meninggalkan Pulau Ibiza, Spanyol, menuju Kota Kansas, AS, yang menjadi markas pemusatan latihan timnas Argentina, dan diperkirakan akan bergabung dalam latihan bersama besok pagi, Kamis.

Pemain tersebut membangkitkan antusiasme para penggemar setelah mengunggah bendera Argentina dengan simbol Piala Dunia di akun resminya, sambil menulis: "Saya dipanggil untuk berpartisipasi di Piala Dunia."

Pemanggilan Senesi ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan yang parah di lini belakang, setelah daftar awal tidak mencakup bek kiri veteran Marcos Acuña dari River Plate karena cedera, serta pencoretan Senesi sendiri pada awalnya.

Hal ini memicu banyak pertanyaan mengenai pilihan pertahanan Scaloni, sebelum staf teknis akhirnya mengubah keputusan dan memanggil kembali bek Bournemouth tersebut.

Sinesi, 28 tahun, dianggap sebagai salah satu bek Argentina terkemuka di Liga Premier Inggris selama dua musim terakhir, berkat kekuatan fisiknya dalam duel dan kemampuannya membangun serangan dari belakang.

Dia sebelumnya telah membela tim nasional dalam 7 pertandingan internasional, yang terakhir pada Maret lalu, dan pemanggilan terlambat ini memberinya kesempatan emas untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia pertama dalam kariernya.

Kehadiran Senesi diharapkan menjadi tambahan penting bagi barisan pertahanan juara bertahan, terutama mengingat cedera yang menimpa barisan belakang sebelum turnamen dimulai.

Scaloni mengandalkan kesiapan fisik dan mental sang pemain, setelah ia memotong liburan musim panasnya di Ibiza begitu menerima panggilan, sebuah momen yang menegaskan antusiasme para pemain untuk mengenakan seragam Albiceleste di ajang sepak bola terbesar.