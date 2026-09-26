Staf pelatih timnas Aljazair memutuskan untuk mencoret Rayan Ait-Nouri dari pemusatan latihan saat ini, menyusul insiden yang memicu ketegangan antara bek kiri tersebut dan staf pelatih dalam laga melawan Zambia, yang berlangsung kemarin Jumat dan berakhir dengan kemenangan timnas Aljazair (3-1).

Ait-Nouri, pemain Manchester City, sebelumnya menolak mematuhi instruksi staf pelatih setelah terjadi adu mulut yang sengit, ketika ia sedang bersiap untuk masuk sebagai pemain pengganti sebelum keputusan menurunkannya berubah setelah Aljazair mencetak gol kedua.

Nouri, yang berusia 25 tahun, memulai pertandingan di bangku cadangan, di tengah menit bermainnya yang terbatas bersama Manchester City sejak awal musim, di mana ia hanya bermain dalam dua pertandingan bersama timnya.

Setelah gol kedua Aljazair, pemain itu kembali ke bangku cadangan sebelum ia diminta untuk kembali melakukan pemanasan, tetapi ia tidak menuruti instruksi tersebut, sehingga situasi dengan staf pelatih semakin memanas.

Ait-Nouri tidak tampil dalam pertandingan itu, sebelum pelatih nasional Ibrahim Hamdani memutuskan mencoretnya dari pemusatan latihan dan memulangkannya ke klubnya, Manchester City.

Federasi Sepak Bola Aljazair menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Pelatih nasional, Bapak Ibrahim Hamdani, pada hari Sabtu ini memutuskan untuk mengeluarkan Rayan Ait-Nouri dari pemusatan latihan timnas nasional saat ini. Dengan demikian, pemain internasional Aljazair itu akan bergabung kembali dengan klubnya, Manchester City".