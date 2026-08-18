Seorang pemain Senegal yang mengikuti jejak rekan senegaranya, Sadio Mane, bintang Al Nassr, menyulut persaingan antara klub Al Ittihad dan Al Diriyah selama periode transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" mengutip dari "L'Equipe" Prancis sebuah laporan yang menegaskan keinginan klub Al Ittihad dan Al Diriyah untuk merekrut pemain Senegal, Alpha Toure, gelandang Metz, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Kedua klub Saudi tersebut terlibat persaingan sengit antara satu sama lain, begitu pula dengan sejumlah klub Eropa yang ingin mendatangkan Toure, dengan yang terdepan adalah Corum dari Turki dan Elche dari Spanyol.

Al Ittihad dan Al Diriyah ingin memanfaatkan pemain berusia 20 tahun itu, terlebih lagi ia akan didaftarkan sebagai pemain di bawah umur, sesuai dengan regulasi Liga Saudi.

Menurut laporan tersebut, klub Prancis itu terbuka terhadap kepergian Alpha Toure pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, namun mereka akan meminta imbalan yang berkisar antara 5 hingga 7 juta euro.

Al Ittihad saat ini tengah berupaya mendatangkan pemain baru di lini tengah, setelah merekrut pemain Senegal lainnya di posisi yang sama, yaitu Dion Lopy, dari Almeria Spanyol.

Yang mengherankan, Toure mengikuti jejak Mane, meskipun ia tidak bermain di posisi yang sama, di mana ia memulai kariernya bersama klub Senegal Generation Foot, sebelum pindah ke Metz, yang merupakan awal karier yang sama dengan bintang Al Nassr saat ini.

Sejak dipromosikan ke tim utama di klub Prancis tersebut, gelandang Senegal itu tampil dalam 53 pertandingan, di mana ia berhasil mencetak satu gol dan memberikan satu assist.