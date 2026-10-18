Bek Paris Saint-Germain asal Ukraina, Illia Zabarnyi, berbicara tentang kebutuhan negaranya akan dukungan Prancis yang berkelanjutan, seraya menyatakan harapannya agar presiden mendatang terus membantu Kyiv. Pernyataan itu disampaikan usai kemenangan timnya atas Strasbourg dengan skor 3-1, Sabtu kemarin, dalam lanjutan kompetisi Liga Prancis.

Bek tersebut mengatakan di zona campuran setelah pertandingan: "Saya tahu bahwa Emmanuel Macron banyak membantu Ukraina, dan itu sangat penting bagi kami."

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Pencetak gol pertama Saint-Germain ke gawang Strasbourg itu melanjutkan, dalam pernyataan yang dikutip jaringan "RMC" Prancis: "Kami benar-benar bangga dengan negara kami, dan bangga memiliki sistem yang baik. Saya berharap presiden Prancis yang baru akan terus membantu Ukraina, karena kami bangga bukan hanya dengan Ukraina saja, tetapi dengan seluruh Eropa."

Pernyataan Zabarnyi itu muncul sebagai tanggapan atas sikap Marine Le Pen, pemimpin partai Rassemblement National dan calon potensial pengganti Emmanuel Macron, dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan pada Mei 2027.

Le Pen sebelumnya menyatakan bahwa ia akan mempertahankan bantuan keuangan untuk Ukraina selama 6 bulan jika terpilih sebagai presiden, lalu menghentikannya setelah itu.

Menurut Kiel Institute Jerman, yang memantau bantuan yang diberikan kepada Ukraina, total kontribusi Prancis sejak Februari 2022 mencapai sekitar 27 miliar euro, yang terdiri dari 19 miliar euro melalui kontribusinya dalam bantuan Eropa, dan 7,9 miliar euro dalam bentuk bantuan bilateral langsung.

Meski demikian, kontribusi Prancis tetap lebih kecil dibandingkan Jerman, karena Jerman, kontributor terbesar di Eropa, telah memberikan sekitar 54 miliar euro, yang terbagi antara 31 miliar euro dari bantuan bilateral, dan 23 miliar euro melalui kontribusinya dalam bantuan Eropa.



