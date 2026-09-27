Pemain Mesir menyusul Salah keluar dari pemusatan latihan

Tim pelatih timnas Mesir memutuskan untuk mencoret Mohamed Abdelmonem, bek Nice Prancis, dari daftar pemain yang berangkat siang ini, Minggu, ke Sudan Selatan, sebagai persiapan menghadapi kedua timnas pada hari Selasa, dalam laga pekan kedua kualifikasi Piala Afrika 2027.

Ibrahim Hassan, manajer timnas Mesir, melalui akun resmi Federasi Sepakbola Mesir di situs "X", mengatakan bahwa Abdelmonem tidak akan bergabung dengan rombongan timnas karena sebelumnya ia menjalani operasi ligamen silang, serta adanya peringatan medis untuknya agar tidak bermain di atas rumput sintetis, sesuai dengan laporan yang diterima dari klub Nice.

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Sebelumnya, Federasi Mesir telah mengumumkan kepergian Mohamed Salah, kapten timnas, dari pemusatan latihan dan tidak berangkatnya ia ke Sudan Selatan, dengan mengatakan bahwa tim pelatih di bawah pimpinan Hossam Hassan memutuskan untuk mengistirahatkannya, karena pertandingan digelar di atas lapangan rumput sintetis, seraya menambahkan bahwa kesepakatan untuk tidak memainkannya dalam laga tersebut telah dicapai antara kedua belah pihak sebelum pertandingan melawan Angola.

Namun, laporan pers menyebutkan adanya ketegangan antara Salah dan pelatihnya, akibat penggantian bintang Trabzonspor Turki tersebut pada menit ke-61 dalam laga melawan Angola, yang berakhir imbang tanpa gol di Stadion Kairo.

Timnas Sudan Selatan sebelumnya menelan kekalahan di kandang lawan (2-1) dari Malawi, dalam laga pekan pertama kualifikasi.







