Tim pelatih timnas Mesir memutuskan untuk mencoret Mohamed Abdelmonem, bek Nice Prancis, dari daftar pemain yang berangkat pada siang hari Minggu ini menuju Sudan Selatan, sebagai persiapan menghadapi kedua tim tersebut pada hari Selasa, dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Afrika 2027.

Ibrahim Hassan, manajer timnas Mesir, melalui akun resmi Federasi Sepak Bola Mesir di platform "X", mengatakan bahwa Abdelmonem tidak akan bergabung dengan rombongan timnas, karena sebelumnya ia menjalani operasi ligamen anterior cruciate, serta adanya peringatan medis baginya untuk tidak bermain di atas rumput sintetis, sesuai laporan yang diterima dari klub Nice.

Baca Juga

Bayern Munich Bersaing dengan Barcelona Perebutkan Juara Dunia

Berapa Lama Mbappe dan Konate Absen Membela Real Madrid?

Sebelumnya, Federasi Mesir telah mengumumkan kepergian Mohamed Salah, kapten timnas, dari pemusatan latihan dan tidak ikut terbang ke Sudan Selatan, dengan mengatakan bahwa tim pelatih yang dipimpin Hossam Hassan memutuskan untuk mengistirahatkannya, karena pertandingan digelar di atas permukaan rumput sintetis, serta menambahkan bahwa kesepakatan untuk tidak memainkannya dalam laga tersebut telah dicapai antara kedua pihak sebelum pertandingan melawan Angola.

Namun sejumlah laporan media membicarakan adanya ketegangan antara Salah dan pelatihnya, akibat penggantian bintang Trabzonspor Turki itu pada menit ke-61 dalam laga melawan Angola, yang berakhir imbang tanpa gol di Stadion Kairo.

Timnas Sudan Selatan sebelumnya menelan kekalahan di kandang lawan (2-1) dari Malawi, dalam putaran pertama kualifikasi.







