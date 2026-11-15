Pemain Menonjol Dicoret dari Pemusatan Latihan Timnas Mesir Jelang Laga Kontra Malawi

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Timnas Mesir kembali menerima pukulan menjelang laga krusial melawan Malawi dalam kualifikasi Piala Afrika 2027, setelah diputuskan mencoret salah satu bintang andalannya dari rombongan Mesir yang bertolak ke Lilongwe, akibat belum pulihnya ia sepenuhnya dari cedera. Langkah ini memaksa tim pelatih untuk menata ulang skema pertahanannya sebelum pertandingan yang berpotensi menjadi tiket lolos lebih awal ke putaran final benua.

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Rombongan timnas Mesir berangkat pada hari Minggu dengan menggunakan pesawat khusus menuju ibu kota Malawi, Lilongwe, sebagai persiapan menghadapi laga putaran keempat kualifikasi yang dijadwalkan berlangsung pukul tiga sore pada Selasa mendatang.

Para pemain Mesir sebelumnya telah menjalani latihan pagi sebelum menuju bandara, guna menyempurnakan persiapan khusus untuk pertandingan ini. Rombongan dijadwalkan tiba di Malawi pukul sepuluh malam waktu Kairo.

Perkembangan paling menonjol di dalam kamp timnas Mesir adalah dicoretnya bek Mohamed Abdelmonem dari daftar pertandingan, setelah staf teknis yang dipimpin Ali Maher memutuskan untuk tidak mengambil risiko memainkannya, mengingat ia masih mengalami cedera dan belum mencapai kesiapan fisik yang dibutuhkan.

Pelatih Mesir lebih memilih untuk membiarkan pemain berusia 27 tahun itu tetap di Mesir guna menyelesaikan program perawatannya, dengan koordinasi bersama dokter timnas Mohamed Abou El Ela, alih-alih ikut berangkat bersama rombongan ke Malawi, dengan harapan dapat menyiapkannya untuk tahap berikutnya.

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Bek Nice ini sebelumnya mengalami robek pada otot belakang paha saat tampil bersama klubnya, sebelum bergabung dengan kamp timnas Mesir selama periode jeda internasional saat ini untuk melanjutkan perawatan di bawah pengawasan tim medis Mesir.

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Meski telah bergabung dengan kamp, cedera tersebut membuatnya tidak bisa tampil dalam laga mendatang, sehingga staf teknis memutuskan memberinya waktu yang cukup untuk pulih dan menghindari cedera yang bertambah parah akibat terburu-buru kembali ke lapangan.

Absennya Abdelmonem menjadi kerugian bagi opsi staf teknis di lini pertahanan, terlebih pemain tersebut memiliki pengalaman internasional yang penting. Namun, menjaga kebugarannya tampak menjadi prioritas mengingat pentingnya tahap yang akan datang.

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Gambaran susunan pemain timnas Mesir menghadapi Malawi

Dalam konteks terkait, pewarta Ahmed Shobier, mantan penjaga gawang Al Ahly dan timnas Mesir, mengungkapkan sejumlah prediksinya terkait kemungkinan perubahan dalam susunan pemain Mesir saat menghadapi Malawi.

Shobier memperkirakan kemungkinan Ali Maher mengandalkan duet lini tengah Marwan Attia dan Mohanad Lasheen, dengan melakukan perubahan di area tengah lapangan dengan mengorbankan Ahmed Sayed Zizo.

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Shobier berkata: "Pada pertandingan Mesir berikutnya melawan Malawi, Ali Maher mungkin akan menggunakan Marwan Attia bersama Mohanad Lasheen. Anda akan bertanya kepada saya, Marwan menggeser siapa? Saya akan katakan, menurut pandangan saya, menggeser Zizo."

Ia menambahkan terkait opsi menyerang: "Trezeguet mungkin bisa bermain sejak awal pertandingan, dan meski pada laga sebelumnya ia tidak dalam kondisi terbaiknya, ia tetap menjadi pemain yang sangat penting bagi timnas kita."

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Prediksi ini muncul di tengah keinginan staf teknis untuk menjaga keseimbangan antara sisi pertahanan dan penyerangan, sekaligus memanfaatkan kondisi teknis yang baik yang ditunjukkan timnas pada laga sebelumnya.

Lima gol di Kairo mendekatkan Mesir ke babak final

Timnas Mesir menjalani laga hari Selasa dengan moral yang tinggi, setelah meraih kemenangan telak atas Malawi dengan skor lima gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim Jumat lalu di Stadion Internasional Kairo, dalam rangkaian putaran ketiga kualifikasi.

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Mesir tampil kuat sepanjang pertandingan sehingga memperkokoh posisi mereka di puncak Grup Kedua, dan menambah koleksi poin menjadi 7 poin, sama dengan timnas Angola yang memiliki poin serupa namun tertinggal dalam selisih gol.

Hasil ini bersamaan dengan kemenangan Angola atas Sudan Selatan dengan dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang dipastikan timnas Angola pada masa tambahan waktu, sehingga terus membayangi Mesir dalam perebutan puncak grup.

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Setelah berakhirnya putaran ketiga, timnas Mesir menempati peringkat pertama dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Angola, sementara timnas Malawi berada di urutan ketiga dengan 3 poin, dan Sudan Selatan menghuni dasar klasemen tanpa satu poin pun.

Angka ofensif dan defensif Mesir tampak mencolok hingga saat ini, setelah timnas mencetak 10 gol dalam tiga laga pertama mereka tanpa kebobolan satu gol pun, sehingga selisih gol mereka mencapai (+10), berbanding (+4) milik timnas Angola.

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Skenario lolos lebih awal menanti timnas Mesir

Pentingnya laga melawan Malawi tidak berhenti pada meraih tiga poin, karena hasilnya bisa memberikan timnas Mesir tiket lolos lebih awal ke putaran final Piala Afrika 2027, dua putaran sebelum berakhirnya kualifikasi.

Mesir membutuhkan kemenangan atas Malawi di kandang lawan, bersamaan dengan kemenangan Angola atas Sudan Selatan dalam laga lain yang dijadwalkan pada hari Selasa, agar kedua timnas memastikan secara resmi lolos ke turnamen benua.

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Jika skenario ini terwujud, poin Mesir maupun Angola akan naik menjadi 10 poin, sementara timnas Malawi dan Sudan Selatan tidak akan mampu mencapai poin tersebut, bahkan dalam kondisi memenangi dua laga tersisa mereka.

Dengan demikian, timnas Mesir dan Angola akan memastikan lolos ke putaran final, dan persaingan selama dua putaran terakhir akan berubah menjadi perebutan langsung puncak Grup Kedua, setelah target lolos benar-benar tercapai.

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Ali Maher berharap dapat memanfaatkan keunggulan besar yang diraih Mesir pada laga di Kairo, dan mengulang hasil positif di kandang lawan, meski tanpa Mohamed Abdelmonem, sehingga timnas Mesir memastikan lolos lebih awal dan melanjutkan perjalanannya menuju perebutan kembali gelar juara benua.