Pemain kunci Belgia absen dalam sesi pemanasan menjelang pertandingan perempat final melawan Spanyol

Youri Tielemans mengalami cedera saat pemanasan menjelang pertandingan Piala Dunia melawan Spanyol. Gelandang Aston Villa ini merupakan pemain andalan tim Red Devils, dan Hans Vanaken kini akan masuk menggantikan Tielemans di lapangan.

"Kami baru saja berada di lingkaran tengah lapangan ketika Youri Tielemans menghilang ke ruang ganti bersama salah satu dokter," kata seorang reporter dari Sporza. "Kami mengira dia akan kembali, tetapi kini kami melihat Hans Vanaken sedang melakukan pemanasan bersama tim utama."

“Jadi, sepertinya dia adalah pengganti Tielemans. Dokter itu juga keluar menemui para pemain sambil menggelengkan kepala. Itu berarti Tielemans tidak akan bisa bermain dalam pertandingan ini.”

"Bagaimanapun juga, ini merupakan pukulan telak," kata analis Imke Courtois. "Tielemans benar-benar tampil gemilang di turnamen ini, tidak hanya saat melawan Senegal."

“Nanti harus ada penjagaan ganda dengan Yamal, Baena, Cucurella... Lalu kamu mengandalkan gelandang bertahan untuk membantu di sana, dan hal itu lebih bisa diandalkan dari Tielemans daripada Vanaken.”

Wesley Sonck berusaha tetap bersikap positif. “Sayang sekali dia tidak ikut bermain, tapi sejak awal orang-orang sudah meminta Vanaken masuk starting line-up untuk menambah kemampuan bermain sepak bola. Dan tiba-tiba tim ini memiliki pemain yang lebih tinggi,” kata mantan penyerang Ajax tersebut.

Susunan Pemain Spanyol: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Susunan Pemain Belgia: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, De Bruyne, Raskin; Trossard, De Ketelaere, Doku.