Chelsea memimpin perburuan sengit untuk mendatangkan bintang Bournemouth dan timnas Inggris, Alex Scott, pada periode mendatang.

Scott tiba di Bournemouth dari Bristol City pada 2023, dan melanjutkan kariernya hingga menjadi salah satu gelandang paling diburu di Liga Primer Inggris sepanjang tiga tahun terakhir.

Pemain berusia 23 tahun itu menerima panggilan pertamanya ke timnas senior Inggris pada November lalu, dan mungkin menjadi kesialannya karena tersisih dari skuad Thomas Tuchel untuk Piala Dunia.

Meski demikian, Scott tampil untuk pertama kalinya bersama timnas senior dalam laga UEFA Nations League antara Inggris dan Republik Ceko pada Selasa malam, ketika ia masuk menggantikan Elliot Anderson pada menit ke-70 di Stadion Fortuna Arena di Praha.

Sepanjang musim panas, masa depan Scott menjadi topik spekulasi yang intens di media, dengan elite sepak bola Inggris telah mencermati perkembangannya dari dekat selama beberapa waktu.

Menurut surat kabar "Telegraph", Chelsea sejak itu telah melompat ke "barisan terdepan" untuk mendapatkan tanda tangan Scott setelah Bournemouth menolak tawaran senilai 60 juta pound sterling menjelang akhir bursa transfer.

Chelsea diklaim akan secara aktif berupaya memperkuat opsi lini tengah Xabi Alonso pada Januari dan musim panas mendatang, setelah gagal dalam upaya terakhir mendatangkan pemain Monaco, Lamine Camara, bulan lalu.

Menurut yang dilaporkan surat kabar "Metro", keteguhan Bournemouth untuk tidak menjual Scott pada musim panas tidak mengurangi minat Chelsea.

Disebutkan pula bahwa Arsenal dan Liverpool mencermati dari dekat situasi Scott, dan diperkirakan akan memberikan persaingan ketat jika Chelsea memutuskan mengintensifkan upayanya.

Kontrak Scott saat ini bersama Bournemouth berlaku hingga Juni 2028.

Laporan pada musim panas mengindikasikan bahwa kemungkinan diperlukan tawaran lebih dari 80 juta pound sterling untuk meyakinkan Scott hengkang dari Stadion Vitality.

Terkait penampilan gemilang yang ditunjukkan Scott melawan Kroasia pada Sabtu kemarin, pelatih timnas Inggris Tuchel menyebut pemain Bournemouth itu sebagai "pemain komplet".

Pelatih asal Jerman itu menyatakan kepada para jurnalis seusai kemenangan telak Inggris 7-0: "Debut pertama, dan sungguh debut yang luar biasa. Sungguh penampilan yang luar biasa!".

Ia menambahkan: "Ia memiliki kemampuan luar biasa dalam mengolah bola saat ini, kemampuannya dalam mengambil keputusan berada di level tertinggi, dan ia bermain dengan penuh percaya diri. Ia sangat aktif, sangat percaya diri, dan bekerja keras tanpa bola. Ia adalah pemain komplet saat ini".