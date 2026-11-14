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Álvaro Cervera, pelatih klub Spanyol Tenerife, menyatakan pemahamannya terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada kiper Jesús Owono, pemain Andorra, berupa larangan bermain selama 12 pertandingan, menyusul tekelnya yang keras terhadap Jesús de Miguel, penyerang timnya, dalam laga kedua tim di Divisi Kedua Liga Spanyol. Namun, ia menyebut bahwa sanksi itu mungkin tampak ringan jika melihat akibat yang ditimbulkan insiden tersebut.

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Owono, yang berusia 25 tahun, menerima kartu merah setelah bertabrakan dengan penyerang De Miguel pada menit-menit akhir pertandingan antara Andorra dan Tenerife pada 2 November ini, sebelum pemain yang disebut terakhir itu mengembuskan napas terakhir keesokan harinya pada usia 30 tahun.

Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan, kemarin Jumat, penangguhan sang kiper selama 12 pertandingan, yang merupakan hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepadanya, setelah kewenangan komite terbatas pada peninjauan pelanggaran yang ia lakukan di dalam lapangan, tanpa mempertimbangkan akibat tragis yang mengakhiri insiden tersebut.

Menanggapi keputusan itu, Cervera mengatakan, dalam konferensi pers yang mendahului laga timnya melawan Ceuta yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, dan yang merupakan pertandingan pertama Tenerife sejak kematian De Miguel menurut yang dikutip situs "BBC": "Saya rasa, sebagaimana halnya dalam berbagai aspek kehidupan, ada aturan dan undang-undang yang harus dipatuhi."

Ia menambahkan: "Karena peraturan yang berlaku saat ini tidak memuat ketentuan khusus yang membahas apa yang terjadi, saya melihat bahwa Komite Disiplin hanya menerapkan aturan dan menjatuhkan jumlah pertandingan yang diizinkan oleh peraturan. Dan hal lain apa pun yang mungkin saya katakan hanyalah pendapat pribadi yang akan saya simpan untuk diri sendiri."

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Ia melanjutkan: "Hukuman itu mungkin tampak agak ringan dibandingkan dengan kasus-kasus lain, tetapi sejujurnya saya tidak yakin bahwa peraturan mengizinkan penjatuhan hukuman yang berbeda."

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Di sisi lain, Komite Disiplin menjelaskan bahwa keputusannya didasarkan pada fakta-fakta yang tercantum dalam laporan wasit pertandingan, yang menegaskan pengusiran sang kiper karena "menendang salah satu lawan dengan kekuatan berlebihan di area dada, menggunakan kakinya, saat bola berada dalam permainan".

Dalam konteks lain, pelatih Tenerife berbicara tentang kesulitan yang dihadapi tim selama kembali ke latihan dan persiapan menghadapi pertandingan berikutnya, setelah kematian penyerangnya, dengan menggambarkan pengalaman itu "sulit dan rumit".

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Cervera, yang berusia 61 tahun, mengatakan: "Ketika kami bersama, segalanya berjalan baik, baik selama latihan maupun saat kami berada dalam kelompok. Saya merasa tim mulai memulihkan suasananya yang biasa secara bertahap, tetapi yang tidak kami ketahui adalah bagaimana perasaan setiap individu ketika ia sendirian, dan ini merupakan faktor yang sangat penting."

Ia menjelaskan: "Setiap orang memiliki caranya sendiri dalam menghadapi apa yang terjadi dan pikiran-pikiran yang menyibukkannya, ada yang menemukan dukungan dari anggota keluarganya di rumah, sementara yang lain menghadapinya sendirian. Kami terus maju, tetapi prosesnya berjalan sangat lambat, karena ini adalah pengalaman yang sulit dan rumit."

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Cervera juga menyatakan ketidakpastiannya mengenai sejauh mana kesiapan para pemainnya untuk kembali ke kompetisi, dengan menjelaskan bahwa sebagian dari mereka mungkin menemukan dalam sepak bola sebuah sarana untuk melewati kesedihan dan mengalihkan diri dari tragedi, sementara yang lain mungkin belum siap secara psikologis untuk menjalani pertandingan saat ini.

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kedua sikap itu masuk akal dan dapat dipahami. Di satu sisi, kami ingin kembali ke sesuatu yang menyerupai kehidupan normal, meskipun kami menyadari bahwa keadaan tidak akan kembali ke kondisinya yang sebenarnya untuk saat ini."

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Ia menambahkan: "Kita tidak bisa begitu saja mengesampingkan apa yang terjadi atau menjauhkannya dari pikiran kita demi berfokus pada pekerjaan, karena hal ini tidak seperti situasi-situasi lain yang mungkin kita lalui dalam hidup. Ia selalu hadir dalam benak kami, namun demikian kami harus terus melangkah maju."