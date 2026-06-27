Pelatih Spanyol: Kami telah mengalahkan Brasil dan tidak akan berhenti!

Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, berbicara dalam konferensi pers setelah timnya mengalahkan Uruguay dengan skor 1-0 pada pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, sambil menegaskan kepuasannya terhadap penampilan para pemainnya serta keyakinannya bahwa tim akan terus tampil dengan performa yang sama pada babak gugur mendatang.

De la Fuente membuka konferensi pers dengan menyampaikan belasungkawa kepada Didier Deschamps, pelatih Prancis, atas meninggalnya ibunya, serta kepada Joaquín Caparrós, mantan pelatih Sevilla, setelah diumumkan bahwa ia menderita kanker usus besar, sebelum membahas pertandingan dan penampilan timnya.

Mengenai pertandingan melawan Uruguay, De la Fuente mengatakan: “Saya tetap mengagumi Marcelo Bielsa. Para pemainlah yang bertanding. Itu adalah pertandingan yang sangat seru, penuh dengan kekuatan fisik. Saya berharap kami bisa memainkan pertandingan-pertandingan yang normal, dan saya tidak ingin lagi membicarakan wasit.”

Ia menambahkan: “Kami harus menjalani pertandingan seperti ini; karena kami mungkin akan menghadapi situasi serupa di kemudian hari. Kami menunjukkan ketenangan yang luar biasa dan tidak terpancing oleh provokasi apa pun.”

Pelatih asal Spanyol itu memuji penampilan para pemainnya dengan mengatakan: “Penampilan tim ini patut dipuji. Kami tidak terbiasa menjalani pertandingan seperti ini, namun kami menghadapinya dengan baik. Tim ini sangat kompak, hanya kebobolan sedikit gol, dan mampu mencetak banyak gol. Mereka selalu mengejutkan saya setiap hari.”

Mengenai strategi taktis, De la Fuente menjelaskan: “Kami tidak akan mengubah konsepnya. Kami mungkin akan memindahkan beberapa pemain ke posisi ini karena kami kekurangan pemain di sayap,” sambil menambahkan bahwa “tim ini memiliki pemain cadangan yang hebat yang mampu beradaptasi dengan berbagai posisi, dan kami melakukan pergantian yang terukur berdasarkan analisis lawan.”

Mengenai kondisi fisik para pemain, sang pelatih mengungkap cedera yang dialami Nico Williams dengan mengatakan: “Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan, mungkin karena kelelahan atau terlalu sering dimainkan, tetapi yang paling menyedihkan adalah rasa sakit yang kami rasakan atas kondisi Yeremi Pino, yang mungkin absen di Piala Dunia.”

Ketika ditanya mengenai perbandingan antara performa tim di Piala Dunia kali ini dengan Kejuaraan Eropa sebelumnya, ia menjawab: “Saya sangat percaya pada tim ini. Persyaratan Piala Dunia berbeda dengan Kejuaraan Eropa, namun kami telah mengungguli Brasil dengan 34 pertandingan tanpa kekalahan, dan ini bukti bahwa kami berada di jalur yang benar.”

De la Fuente mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan ambisi tim nasional Spanyol, seraya mengatakan: “Saya sangat ambisius, begitu pula para pemain. Kami tampil baik, dan kami bisa terus berkembang. Kami berada di posisi yang kami cita-citakan, dan kami akan terus bekerja keras untuk mencapai level tertinggi.”