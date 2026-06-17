Pelatih Senegal menyesali: Kami seharusnya bisa unggul dua gol atas Prancis

Pelatih tim nasional Senegal, Babi Thiaw, mengungkapkan penyesalannya atas peluang-peluang yang terbuang dan kurangnya efektivitas serangan, selama kekalahan dari Prancis (3-1), kemarin Selasa, pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Thiaw mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar "The Athletic": "Jika kita melihat pertandingan secara keseluruhan, seandainya kami lebih efektif, kami bisa saja unggul 1-0 atau bahkan 2-0 pada akhir babak pertama."

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Dia menambahkan: "Kami melakukan beberapa kesalahan. Pada peluang-peluang yang dimiliki Prancis, kami kehilangan bola. Dan berkat kemampuan teknis mereka, kami tidak mampu melakukannya."

Menanggapi pertanyaan mengenai keputusannya untuk menerapkan strategi pertahanan yang mundur, Thiaw mengatakan: “Kami ingin memenangkan pertandingan ini, dan itu terlihat jelas di lapangan.”

Pelatih Senegal itu melanjutkan sambil menatap ke depan: “Para pemain kami sangat kompetitif. Mereka tahu masih ada dua pertandingan tersisa (di babak penyisihan grup), pertandingan ini sudah berakhir. Kita harus melihat ke depan... kita harus meraih 6 poin di dua pertandingan berikutnya.”

Perlu dicatat bahwa tim nasional Senegal tampil kuat di babak pertama, namun kurang tajam di depan gawang, di mana mereka membuang setidaknya dua peluang berbahaya melalui Nicolas Jackson dan Ismaïla Sarr, sebelum tim nasional Prancis memanfaatkan kemampuan teknisnya yang tinggi untuk memastikan kemenangan di babak kedua (3-1).