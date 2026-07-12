Pelatih Norwegia soal kesalahan wasit saat melawan Inggris: Luar biasa!

Stali Solbakken, pelatih tim nasional Norwegia, memicu perdebatan luas terkait gol pembuka Jude Bellingham dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan kemenangan Inggris (2-1 setelah perpanjangan waktu), dengan menegaskan bahwa bola tersebut mengenai kabel sistem kamera overhead stadion saat permainan dimulai, sebuah insiden yang ia gambarkan sebagai “tidak masuk akal”.

Dalam pernyataan kepada media setelah timnya tersingkir dari turnamen, Solbakken mengatakan: “Kami bermain dengan level yang sangat tinggi, tetapi keberuntungan tidak berpihak pada kami. Begitulah hidup. Sekarang kami perlu beristirahat sejenak. Kami telah mengalami banyak situasi kontroversial; mungkin kami sering melihatnya di Piala Dunia, jadi hal-hal seperti ini memang terjadi. Kami hanya berharap yang terbaik bagi Inggris.”

Sungguh tak terbayangkan

Namun, pelatih asal Norwegia itu tidak menyembunyikan kekecewaannya yang mendalam atas insiden kontroversial tersebut, sambil berkata dengan nada tajam: “Tapi kejadian seperti ini sungguh tak terbayangkan. Tidak masuk akal jika wasit melewatkannya; jika kabel itulah yang benar-benar menghentikan bola, wasit seharusnya melanjutkan permainan dengan lemparan ke dalam,” sebagai isyarat jelas bahwa gol tersebut seharusnya dianulir sesuai peraturan internasional.

Insiden kontroversial tersebut berkaitan dengan gol yang dicetak Bellingham menjelang akhir babak pertama, di mana pihak Norwegia mengklaim bahwa bola menyentuh kabel sistem kamera udara “Spider” saat dihalau pada awal permainan, yang mengubah arahnya dan menghasilkan peluang serangan bagi Inggris yang berujung pada gol penyama kedudukan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa akurat perangkat teknis yang digunakan dalam turnamen tersebut, serta apakah Teknologi Asisten Video (VAR) telah meninjau insiden tersebut secara memadai, terutama karena peraturan internasional menetapkan bahwa permainan harus dilanjutkan dengan lemparan ke dalam jika bola menyentuh benda asing yang menggantung di lapangan.