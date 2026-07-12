Pelatih Norwegia mengungkap apa yang dikatakan wasit mengenai gol Bellingham yang kontroversial

Ståle Solbakken, pelatih Norwegia, mengungkap apa yang terjadi antara dirinya dan wasit asal Prancis, Clément Turpin, terkait gol penyama kedudukan yang kontroversial yang dicetak oleh Jude Bellingham untuk timnas Inggris, selama pertandingan antara kedua tim di babak perempat final Piala Dunia.

Norwegia berpendapat bahwa gol Bellingham, yang tercipta pada menit ke-47, seharusnya dianulir.

Timnas Norwegia meyakini bahwa bola menyentuh salah satu kabel kamera yang tergantung di atas lapangan saat membangun serangan yang berujung pada gol tersebut, sehingga mengubah arah tendangan ke gawang yang dilakukan oleh Orjan Niland, kiper Norwegia.

Sesuai dengan peraturan permainan yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), jika bola menyentuh langit-langit atau benda apa pun yang tergantung di atas lapangan, seperti kabel atau kamera udara, dan tetap berada di dalam batas lapangan, pertandingan harus dihentikan.

Oleh karena itu, jika terbukti bahwa bola menyentuh kabel tersebut, gol seharusnya dibatalkan dan permainan dilanjutkan dengan tendangan bola ke tengah lapangan.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kemudian menjelaskan alasan pengesahan gol tersebut dalam pernyataan resmi.

FIFA mengatakan: “Sebelum gol Inggris pada menit kedua tambahan waktu babak pertama melawan Norwegia, sensor yang terpasang di dalam bola tidak menunjukkan adanya lonjakan (denyut bola) saat bola berada di udara, sehingga tidak ada bukti bahwa bola menyentuh kabel atas dan mengubah arah gerakannya.”

Namun, Stale Solbakken tidak puas dengan keputusan tersebut, karena ia terlihat berdebat dengan wasit Clément Turpin segera setelah peluit akhir babak pertama dibunyikan.

Dalam pernyataannya kepada media setelah pertandingan, Solbakken mengungkapkan apa yang dikatakan wasit asal Prancis itu kepadanya mengenai insiden tersebut, sambil menjelaskan: “Wasit mengatakan kepadaku bahwa dia tidak melihat insiden itu sendiri, dan tidak menerima sinyal apa pun yang memastikan bahwa insiden itu benar-benar terjadi.”

Ia menambahkan: “Karena FIFA mengatakan bola tidak menyentuh kawat, maka wasit tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, bola jatuh tepat di depan bangku cadangan, jadi insiden itu memang terjadi. Semua orang melihat apa yang terjadi, dan menurut saya hal itu sangat jelas. Itu adalah insiden yang aneh.”

Dia melanjutkan: “Saya bisa saja duduk di sini dan menangis, tapi saya tidak ingin melakukannya. Kami telah memberikan segalanya, dan para pemain tampil luar biasa sepanjang turnamen. Ya, itu memang aneh, tapi itulah bagian dari sepak bola, dan itulah mengapa sepak bola tetap menjadi olahraga terbaik di dunia, karena hal-hal seperti ini bisa terjadi. Kita harus menerimanya.”

Dia melanjutkan: “Kami kurang beruntung. Bola jatuh langsung dari langit, sehingga mengambil jalur seperti itu. Hal itu menyebabkan kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen yang buruk bagi kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu.”

Solbakken menyimpulkan: “Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan ini lagi, jadi inilah kenyataannya.”