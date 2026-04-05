Pelatih Marseille mengungkap perkembangan terbaru terkait kondisi Akred

Pelatih Marseille, Habib Bay, mengungkapkan sejumlah masalah yang dihadapi timnya menjelang laga melawan Monaco pada Minggu malam ini, dalam rangkaian pertandingan terakhir pekan ke-28 Liga Prancis.

Bay menegaskan sebelum pertandingan bahwa performa tim "belum memuaskan", namun ia menegaskan bahwa ambisinya untuk mengamankan tempat di Liga Champions tetap kokoh.

Marseille akan bertandang ke Monaco tanpa beberapa pemain inti, di mana Baye mengonfirmasi absennya Geoffrey Kondogbia karena cedera paha, sementara Mason Greenwood masih dalam tahap rehabilitasi.

Meskipun demikian, pelatih tersebut membawa kabar positif terkait pemain internasional Maroko Nayef Akrad, di mana ia menegaskan bahwa Akrad telah kembali berlatih pada Jumat lalu dan akan secara bertahap kembali ke skuad, sementara Bay menegaskan bahwa Leonardo Balerdi hampir kembali sepenuhnya ke latihan bersama, yang secara bertahap memperkuat opsi pertahanan.

Laporan media Prancis, termasuk jaringan RMC Sport, sebelumnya menyebutkan bahwa pemain asal Maroko tersebut telah lama menderita cedera hernia olahraga, sebuah masalah fisik yang umum di kalangan pemain sepak bola akibat tekanan fisik dan gerakan berulang selama pertandingan dan latihan.

Akibatnya, Akard menjalani operasi darurat pada Maret lalu, dan sejauh ini ia menunjukkan kemajuan yang baik dalam program rehabilitasinya.

Marseille dan Monaco akan berusaha memperkuat peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions malam ini, dengan selisih poin yang tipis di antara keduanya. Tim rekan-rekan Akard saat ini berada di peringkat keempat dengan 49 poin, unggul tiga poin dari tim Monaco yang berada di peringkat ketujuh.