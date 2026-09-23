Pelatih Irak: Kami bukan yang terbaik saat menghadapi Oman, dan hal ini tidak bisa dilihat di Piala Teluk

Pelatih timnas Irak asal Australia, Graham Arnold, menegaskan bahwa timnya tidak bermain sesuai dengan yang diharapkan pada pertandingan melawan Oman, Rabu hari ini.

Timnas Irak bermain imbang 1-1 melawan Oman, Rabu hari ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal di Jeddah, dalam laga pembuka turnamen "Piala Teluk 27".

Arnold berkata dalam konferensi pers seusai pertandingan: "Kami bukanlah tim yang lebih baik, dan kami harus bekerja lebih keras pada pertandingan-pertandingan mendatang untuk meraih kemenangan."

Pelatih asal Australia itu menegaskan bahwa timnya terpengaruh oleh singkatnya masa persiapan menjelang turnamen, seraya menjelaskan bahwa mereka hanya menjalani satu sesi latihan, berbeda dengan timnas Oman yang menggelar lebih dari enam kali latihan.

Ia menambahkan: "Kami memainkan sejumlah pemain muda, dan kami mendapatkan beberapa peluang pada seperempat jam terakhir yang tidak mampu kami ubah menjadi gol. Saya bangga dengan para pemain, dan kami akan tampil lebih baik pada pertandingan-pertandingan mendatang."

Arnold mengkritik kondisi lapangan, dengan mengatakan: "Pada turnamen besar seperti Piala Teluk, rumput tidak boleh sepanjang ini. Hal ini berpengaruh dan menyebabkan cedera pada para pemain, serta harus diperhatikan di masa mendatang."