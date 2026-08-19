Guillermo Hoyos, pelatih klub Amerika Serikat Inter Miami, menilai bahwa bintangnya Lionel Messi mulai memulihkan sebagian ketenangannya, setelah kematian sang ayah Jorge Messi awal bulan ini, seraya menyatakan bahwa pemain Argentina itu tampak dalam kondisi lebih baik di dalam lapangan.

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"Si Kutu" kembali ke lapangan bersama Inter Miami pekan lalu, ketika ia tampil sebagai pemain pengganti menghadapi klub Meksiko Leon di Leagues Cup - sebuah kompetisi yang mempertemukan klub-klub dari Major League Soccer dan liga Meksiko - dan pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan bagi tim Messi (3-2).

Kapten Tim Tango itu tampil sebagai starter menghadapi Nashville, Minggu lalu, dalam laga yang juga berakhir dengan kekalahan Inter Miami (4-1).

Terkait hal ini, Hoyos mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip kantor berita "Reuters": "Ia (Messi) tampak dalam kondisi baik, mengekspresikan dirinya di dalam lapangan, tempat di mana ia merasa paling nyaman, dan ia juga tampak lebih tenang."

Messi pekan lalu telah menuliskan pesan yang menyentuh untuk mengenang sang ayah, menggambarkannya sebagai ayah, sahabat, dan agennya, serta menegaskan bahwa ia tidak tahu bagaimana akan melanjutkan hidupnya tanpa sosok tersebut.

Sementara itu, gelandang Inter Miami, Casemiro, memuji komitmen Messi terhadap tim, meski di tengah kondisi sulit yang tengah dialaminya.

Ia mengatakan seusai laga melawan Leon: "Ia adalah panutan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi ia tengah melewati fase yang sangat sulit, tetapi komitmen yang ia tunjukkan, tidak hanya kepada rekan-rekan setimnya, tetapi juga kepada klub, sungguh menakjubkan. Saya belum pernah menyaksikan hal serupa sepanjang karier saya."

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