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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pelatih Ekuador: Kami mengalami kekalahan yang "tidak adil" dari Gajah

Ivory Coast vs Ecuador
Ivory Coast
Ecuador
World Cup
S. Beccacece
Côte d’Ivoire
Ekuador
AS

Sebastián Picassisi, pelatih tim nasional Ekuador, mengungkapkan penyesalannya atas apa yang ia gambarkan sebagai kekalahan yang tidak adil melawan Pantai Gading di Piala Dunia.

Ekuador tiga kali membentur tiang dan mistar gawang saat menghadapi Pantai Gading, yang menang berkat gol penentu dari Amad Diallo.

Pertandingan tersebut mencatat total 27 tembakan (15 untuk Pantai Gading dan 12 untuk Ekuador), sementara bola membentur tiang gawang atau mistar gawang sebanyak 4 kali.

Situs beIN SPORTS mempublikasikan pernyataan Picassisi setelah pertandingan, di mana ia mengatakan, "Ini menyakitkan karena ini adalah kekalahan yang tidak adil."

Dia menambahkan, "Kami bertanding dengan sangat baik, menciptakan peluang-peluang paling berbahaya, dan seharusnya bisa memenangkan pertandingan, tetapi karena satu detail di akhir, kami pulang dengan tangan kosong."

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Timnas Ekuador dan Pantai Gading berada di grup yang sama, bersama Jerman, yang menghancurkan Curacao dengan skor 7-1.

Timnas Ekuador akan menghadapi Curacao pada putaran kedua fase grup, sedangkan Pantai Gading akan menghadapi ujian berat melawan tim Jerman.

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