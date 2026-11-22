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Pelatih Columbus Crew, Laurent Courtois, mengecam keputusan wasit Allen Chapman dalam laga timnya melawan Inter Miami. Sang pengadil hanya mengganjar bintang Argentina Lionel Messi dengan kartu kuning setelah ia mengarahkan bola ke wajah penyerang Cile Gonzalo Tapia, sebuah insiden yang memicu kontroversi luas pada laga pembuka pertemuan kedua tim di babak gugur MLS.

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Courtois menilai tindakan kapten Inter Miami itu semestinya diganjar hukuman yang lebih berat. Menurutnya, sekadar kartu kuning tidak sebanding dengan apa yang terjadi di lapangan, terlebih bola mengenai wajah pemainnya saat hendak melakukan lemparan ke dalam, sebuah momen yang memicu protes keras dari para pemain Columbus.

Berbicara kepada jaringan Amerika Serikat ESPN seusai pertandingan, pelatih Columbus Crew Laurent Courtois mengatakan Messi pantas mendapat kartu merah, bukan sekadar kartu kuning yang dikeluarkan wasit kepadanya.

Menanggapi insiden tersebut, pelatih asal Prancis itu menambahkan: "Semua orang tahu dia pantas mendapat lebih dari sekadar kartu kuning."

Courtois tidak berhenti di situ. Ia menyebut kejadian itu sebagai hal yang menyedihkan ketika ditanya soal kemungkinan otoritas MLS meninjau ulang insiden tersebut dan mengambil tindakan tambahan.

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"Semuanya sangat menyedihkan," ujar pelatih Columbus itu, merujuk pada cara insiden tersebut berakhir, dengan Messi lolos dari kartu merah meski mendapat protes dari staf pelatih dan para pemain tim lawan.

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Pernyataan Courtois mencerminkan kemarahan di kubu Columbus. Timnya menilai insiden itu layak dihukum lebih keras, mengingat bola sengaja diarahkan ke wajah pemain lawan.

Tapia Enggan Terlibat Polemik Kartu Merah

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Di sisi lain, Gonzalo Tapia, pemain yang wajahnya terkena bola, enggan berpolemik soal keputusan wasit, meski dirinyalah yang menjadi korban dalam insiden kontroversial tersebut.

Ditanya soal kemungkinan Messi diusir, penyerang asal Cile itu berkata: "Itu hanya satu momen dalam pertandingan. Saya tidak tahu apakah itu layak kartu merah, tetapi saya bukan wasit yang berhak menilainya."

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Ia menambahkan: "Masalahnya sudah selesai sampai di situ."

Sikap Tapia jauh lebih tenang dibanding pernyataan pelatihnya, padahal ia sendiri menjadi salah satu bintang pertandingan setelah mencetak dua gol dalam kemenangan besar Columbus atas Inter Miami.

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Wasit Membela Keputusannya dan Menolak Menganggapnya Pelanggaran Berbuah Kartu Merah

Sebaliknya, wasit Allen Chapman membela keputusannya yang hanya memberikan kartu kuning. Ia menjelaskan bahwa tenaga yang digunakan saat mengarahkan bola tidak cukup besar untuk mengategorikan tindakan itu sebagai perilaku kasar yang mengharuskan kartu merah.

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Surat kabar The Guardian mengutip sang wasit yang mengatakan bahwa tenaga yang digunakan sangat kecil dan insiden itu tidak mencapai tingkat yang membuatnya dapat dianggap sebagai perilaku kasar.

Dengan demikian, wasit tetap pada penilaiannya atas insiden tersebut, meski diprotes pelatih Columbus yang menilai Messi lolos dari hukuman yang semestinya ia terima.

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Insiden itu terjadi bersamaan dengan kekalahan telak Inter Miami 0-3 dari Columbus Crew pada laga pertama seri babak pertama fase gugur MLS.

Tapia membuka keunggulan lewat titik penalti pada menit kedelapan, sebelum Taha Habroune menambah gol kedua pada menit ke-52. Penyerang asal Cile itu kemudian kembali mencetak gol untuk melengkapi tiga gol timnya pada menit ke-58.

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Inter Miami juga harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-36 setelah Gonzalo Luján diusir akibat menerima kartu kuning kedua.

Inter Miami, sang juara bertahan MLS, kini wajib menang pada laga kedua pada 27 November demi memaksakan laga ketiga penentuan, setelah kekalahan ini membuat mereka berada di ambang tersingkir lebih awal.

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Messi tampil dalam laga tersebut setelah dinobatkan sebagai peraih Sepatu Emas MLS berkat 26 gol yang ia cetak sepanjang musim reguler. Namun, malam perayaan itu berubah menjadi kekalahan pahit dan insiden kontroversial wasit yang akan terus diperbincangkan.