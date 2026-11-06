Desember bukan lagi bulan biasa dalam kalender Real Madrid, setelah La Liga mengumumkan jadwal baru untuk laga Real Sociedad kontra Real Madrid yang ditunda dari pekan ke-23, sehingga menempatkan Los Blancos dalam sepekan yang sangat berat, dimulai di San Sebastian dan tidak berakhir di San Mames.

Pertandingan yang semula dijadwalkan pada Februari mendatang itu kini akan digelar pada Rabu, 2 Desember pukul 19.00 di markas Real Sociedad, menurut laporan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Mengapa laga ini dimajukan?

Alasan dimajukannya jadwal pertandingan ini, bersama dengan laga Barcelona kontra Atletico Madrid, berkaitan dengan turnamen Piala Super Spanyol.

Keempat tim yang disebutkan akan bermain di Piala Super pada pekan pertama Februari, dari 2 hingga 6 Februari di Istanbul, sehingga laga-laga mereka di pekan ke-23 dimajukan agar tidak berbenturan dengan keikutsertaan mereka di turnamen tersebut.

Dua ujian berat dalam 4 hari

Setelah laga yang dimajukan pada 2 Desember di San Sebastian itu, Real Madrid akan menghadapi Athletic Bilbao pada akhir pekan 5 dan 6 Desember.

Tak diragukan lagi, dua ujian berat bagi Los Blancos, di dua stadion tersulit di Spanyol, dan hanya berselang beberapa hari.

Di San Sebastian, Madrid akan menghadapi tim yang tak mengenal kata menyerah di kandangnya sendiri, dan di San Mames mereka akan berhadapan dengan neraka Bilbao yang terkenal, dalam ujian sesungguhnya bagi kedalaman skuad tim dan kemampuannya mengelola tekanan laga-laga beruntun.