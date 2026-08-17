Pekan penentuan: Barcelona beri Alvarez kesempatan terakhir

Barcelona memasuki pekan yang krusial dalam bursa transfer musim panas, setelah mendekati kesepakatan dua transfer Rodrigo dan Joao Cancelo, sembari terus menanti keputusan akhir dari penyerang asal Argentina Julian Alvarez, yang tetap menjadi target utama untuk memperkuat lini depan.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa manajemen Barcelona memutuskan untuk memberikan Alvarez kesempatan terakhir guna menentukan sikapnya bersama Atletico Madrid, sebelum beralih ke opsi-opsi alternatif yang tersedia, seraya menegaskan bahwa hari-hari mendatang akan menentukan masa depan sang pemain.

Menurut surat kabar tersebut, Barcelona menunggu digelarnya pertemuan antara Alvarez dan Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico Madrid, untuk mencoba meyakinkan manajemen klub agar menyetujui negosiasi terkait kepindahannya ke "Blaugrana".

Berdasarkan laporan itu, Marin sebelumnya telah menjanjikan Alvarez untuk mengizinkannya pergi pada periode transfer saat ini apabila ia menunjukkan keinginan menjalani pengalaman baru, dan hal inilah yang berupaya diwujudkan sang pemain dalam pertemuan yang dinanti tersebut.

"Marca" menjelaskan bahwa Barcelona tidak akan berlama-lama menunggu sang pemain, karena mereka berupaya menuntaskan urusan penyerang pada pekan ini, baik dengan merampungkan transfer Alvarez maupun menutupnya secara final dan beralih ke rencana alternatif.

Apabila negosiasi menemui jalan buntu, klub Katalan itu memiliki sejumlah opsi untuk memperkuat lini serang, yang paling menonjol adalah Lautaro Martinez, Mikel Oyarzabal, Luis Suarez, dan Viktor Gyokeres, dengan opsi mengandalkan penyerang palsu (false nine) tetap terbuka jika tidak mendatangkan ujung tombak baru.

Pelatih Hansi Flick percaya pada kemampuan sejumlah pemainnya untuk mengisi posisi ini, seperti Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Karim Adeyemi, dan Anthony Gordon, di samping memantau perkembangan sejumlah talenta muda yang menarik perhatian selama periode persiapan menyambut musim baru, dengan yang terdepan adalah pemain Mesir Hamza Abdelkarim.

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