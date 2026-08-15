Pencarian Al Hilal terhadap seorang penyerang sayap kanan baru bukan lagi sekadar langkah biasa di bursa transfer, melainkan telah menjadi salah satu topik paling menonjol yang menuntut perhatian manajemen "Sang Pemimpin" pada periode ini, terutama seiring kaitan pemain Brasil Malcom de Oliveira dengan kepergiannya dari tim, serta keinginan klub untuk menyediakan pengganti yang mampu menutupi kekosongannya dengan cepat.

Al Hilal sudah bergerak selama periode lalu ke sejumlah nama ofensif, dan membuka jalur komunikasi dengan lebih dari satu pemain, namun upaya-upayanya belum mencapai hasil yang diinginkan dalam beberapa topik, sehingga saat ini perhatian beralih ke pemain Portugal Pedro Neto, bintang Chelsea Inggris, sebagai salah satu opsi paling menonjol yang tersaji di meja klub.

Neto: solusi yang dinanti atau sekadar pengganti Malcom?

Merekrut Pedro Neto mungkin terlihat masuk akal di atas kertas, terutama karena pemain ini memiliki beragam karakteristik ofensif, dan mampu bermain di lebih dari satu posisi di lini depan, di samping kecepatannya serta kemampuannya menciptakan peluang dan bergerak di antara lini, yang merupakan hal-hal yang bisa memberi Simone Inzaghi solusi tambahan selama musim.

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Namun pertanyaan terpenting bagi Al Hilal adalah: apakah Neto dipilih karena ia opsi terbaik secara teknis, ataukah karena ia menjadi solusi yang tersedia setelah sejumlah kesepakatan lain gagal? Selisih antara kedua kondisi itu besar, karena klub yang bersaing di semua kompetisi membutuhkan perekrutan pemain yang sesuai dengan proyeknya, bukan sekadar nama untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan Malcom.

Al Hilal sejak awal mencari seorang penyerang sayap yang mampu bermain di sisi kanan serta menambah kecepatan dan vitalitas bagi sepertiga area ofensif, dan seiring dekatnya kepergian Malcom, merekrut pemain baru menjadi sebuah kebutuhan lebih daripada sekadar kemewahan. Karena itu, nilai sejati Neto akan bergantung pada kemampuannya memberikan tambahan yang selama ini absen dari tim, dan bukan hanya pada kepergian pemain asing lainnya.

Kesepakatan yang menguntungkan jika Al Hilal memaksimalkan potensinya

Dari sisi teknis, Neto memiliki apa yang membuatnya layak menjadi kesepakatan yang benar-benar menguntungkan, sebab ia bukan penyerang sayap yang hanya mengandalkan kecepatan dan dribel, melainkan mampu membangun serangan, bergerak di ruang-ruang kosong, dan bertukar posisi dengan rekan-rekannya, serta bisa beralih dengan cepat dari kondisi bertahan ke menyerang, yang merupakan karakteristik yang sesuai dengan permainan ofensif yang telah dinyatakan Inzaghi ingin diterapkannya bersama Al Hilal.

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Selain itu, keberagaman perannya memberi pelatih Italia itu ruang lebih besar untuk bermanuver, karena ia bisa digunakan di sayap atau dekat penyerang, sekaligus diberi kebebasan untuk masuk ke kedalaman dan menciptakan keunggulan jumlah pemain di area-area berbahaya, yang bisa membuat lini depan Al Hilal lebih fleksibel.

Namun keberhasilan kesepakatan ini tidak akan ditentukan hanya oleh nama atau reputasi, melainkan oleh sejauh mana kemampuan Neto beradaptasi dengan cepat bersama tim, berpadu dengan para bintangnya, dan menanggung besarnya tekanan yang ada di dalam Al Hilal. Karena itu, kedatangannya tidak secara otomatis berarti klub telah menemukan solusi ideal.

Pada akhirnya, Pedro Neto tetap berada di antara dua kemungkinan yang jelas; entah ia berubah menjadi kesepakatan yang menguntungkan yang membentuk ulang serangan Al Hilal dan memberi Inzaghi senjata baru, atau ia menjadi sekadar pemain yang direkrut untuk mengisi pos sayap kanan setelah kepergian Malcom dan gagalnya opsi-opsi lain.

Dan jawaban sesungguhnya tidak akan datang dari nilai kesepakatan atau kehebohan yang mengitarinya, melainkan dari level Neto ketika ia mulai bekerja di dalam lapangan dengan seragam "Sang Pemimpin".