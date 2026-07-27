Kepindahan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, ke Real Madrid nyaris pasti terjadi. "Los Blancos" berhasil mendahului Paris Saint-Germain dalam perburuan ini, sehingga memicu kehebohan besar di Spanyol.

Paris Saint-Germain secara resmi mengumumkan tadi malam bahwa mereka menarik minatnya untuk merekrut Yan Diomande, pemain Leipzig, sekaligus mengakhiri seluruh negosiasi terkait pemain tersebut. Biaya transfer dan tuntutan finansialnya dinilai terlalu mahal, dan kemungkinan besar akan mengganggu keseimbangan pasar transfer.

Situs "Foot Mercato" menulis: "Sebagai juara Liga Champions dua kali berturut-turut, dan klub yang paling banyak meraih gelar dalam beberapa tahun terakhir di Prancis, Paris Saint-Germain tidak akan terseret ke dalam permainan manipulasi dan manuver yang dilakukan sejumlah agen." Klub akan melanjutkan strateginya di pasar transfer dengan tenang dan percaya diri. Dalam pernyataan resmi yang dikirim ke media Minggu malam, Paris Saint-Germain mengumumkan mundur dari kesepakatan Yan Diomande.

Pengunduran diri ini membuka jalan bagi Real Madrid, yang diperkirakan akan segera merampungkan kesepakatan tersebut, hingga sejumlah media Spanyol mengisyaratkan adanya pengumuman resmi dalam beberapa jam ke depan.

Para pendukung Real Madrid mulai membanggakan keunggulan klub mereka atas Saint-Germain. Pertama, banyak orang di media sosial menilai Paris hanyalah pihak yang kalah dan mengeluh setelah dilampaui rivalnya dalam kesepakatan ini. Ironisnya, kita justru melihat Paris Saint-Germain mengecam pasar transfer yang membengkak, padahal mereka mungkin bertanggung jawab besar atas hal itu dalam beberapa tahun terakhir.

Media Spanyol memberi selamat kepada Real Madrid atas "kemenangan" mereka atas Paris Saint-Germain. Sebagai contoh, radio Cadena SER menyebutkan: "Kenyataannya adalah Diomande lebih memilih Real Madrid ketimbang Paris Saint-Germain".

Surat kabar "Marca" dalam sebuah artikel yang dimuat tadi malam menulis: "Pagi ini, Paris Saint-Germain masih meyakini dirinya mampu merekrut pemain tersebut meski Real Madrid berupaya keras."

Sergio Valentin, jurnalis di beberapa media, di antaranya Radio Marca, menambahkan: "Ada satu paragraf dalam pernyataan pers Paris Saint-Germain yang membuat saya tertawa. Bayern Munich berhak mengatakan itu, tetapi keluhan Paris Saint-Germain soal pasar transfer justru menjadi lelucon garing bagi mereka yang menuntut permainan finansial yang benar-benar adil."