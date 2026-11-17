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Dua kemenangan meyakinkan dari dua pertandingan akhirnya membawa timnas Jerman menjuarai grup Nations League di atas Belanda. Inilah para pemenang dan mereka yang sedikit dirugikan dalam pemusatan latihan kedua bersama Klopp.

Jürgen Klopp bahkan tak berusaha menyembunyikan senyum lebarnya yang terus mengembang pada Senin malam. Untuk apa? Di Stadion Olimpiade Berlin, timnya justru menghancurkan rival berat dari negara tetangga itu 5-0 .

Jika era pelatih baru timnas Jerman itu terus berjalan sesukses ini, pertandingan tersebut mungkin akan tercatat dalam sejarah DFB sebagai momen kebangkitan sebuah timnas Jerman yang kembali mampu memikat publik.

Ia sudah "jatuh cinta pada pandangan pertama" kepada skuad besarnya yang berisi 44 pemain pada periode pelepasan pemain pertama sejak menjadi pelatih timnas, katanya kepada ARD pada Senin. Kini ia menyebut mereka "kelompok yang sangat istimewa" setelah memenangi pertandingan melawan Serbia dan Belanda dengan meyakinkan. Timnya memiliki "pesepakbola luar biasa, karakter-karakter hebat": "Anak-anak ini pun masih terus mengejutkan diri mereka sendiri."

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"Semua orang," tambah Klopp, "pulang dengan senyum." Namun, itu mungkin tidak berlaku bagi setiap pemain timnas. Sebab, meski banyak pemain jelas diuntungkan dalam periode pelepasan pemain kedua ini, beberapa pemain juga kembali ke klub masing-masing dengan posisi yang setidaknya sedikit melemah.

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Yang dirugikan: Felix Nmecha untuk sementara tak punya alasan lagi untuk bersorak

Dalam beberapa hari terakhir, pembicaraan seputar gelandang Borussia Dortmund itu terutama didominasi perdebatan mengenai gestur selebrasinya yang sangat kontroversial. Ia kembali memperagakannya saat mencetak dua gol dalam laga Bundesliga melawan SV Elversberg pada akhir pekan sebelum jeda internasional.

Setelah itu, departemen suporter dan pembinaan BVB , kubu Hitam-Kuning melalui Hans-Joachim Watzke , serta DFB menuntut, dengan tingkat ketegasan yang berbeda-beda, agar ia secara jelas mengambil jarak dari kampanye "The King’s Return" yang didukung Nmecha dan jaringan evangelikal "Ballers in God". Jaringan tersebut, antara lain, dituduh mengecam aborsi sebagai "rencana Setan" dan juga dianggap homofobik serta memusuhi kelompok queer.

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Nmecha akhirnya memenuhi permintaan itu dan tidak hanya menerbitkan pernyataannya sendiri , yang kembali menegaskan bahwa gestur tersebut tidak dimaksudkan untuk menonjolkan dirinya ataupun organisasi mana pun. Ia juga disebut telah berjanji kepada Borussia Dortmund dan DFB untuk sepenuhnya berhenti melakukan selebrasi kontroversial itu pada masa mendatang dan mengekspresikan keyakinannya dengan cara lain.

Apakah semua ini memengaruhi keputusan Jürgen Klopp untuk dua kali menempatkan sang gelandang di bangku cadangan saat menghadapi Serbia dan Belanda serta hanya memberinya kesempatan bermain sembilan menit, itu murni spekulasi, dan juga agak kecil kemungkinannya. Namun, selama jeda internasional ini Nmecha tampaknya bukan hanya kehilangan cukup banyak simpati di kalangan penggemar sepakbola Jerman, melainkan mungkin juga tempatnya sebagai pemain inti timnas.

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Sejujurnya, penyebabnya bukanlah penampilan Nmecha sendiri. Seperti disebutkan, ia hanya bermain sembilan menit melawan Serbia pada Jumat malam. Penyebab utamanya justru trio lini tengah Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Florian Wirtz yang tampil gemilang. Ketiganya tampil meyakinkan dalam dua pertandingan tersebut (selengkapnya di bawah) dan karena itu untuk sementara tampaknya berada di atas Nmecha dalam urutan pilihan Klopp. Hal yang sama tampaknya berlaku bagi Tom Bischof, yang tampil cemerlang dalam pemusatan latihan sebelumnya dan setidaknya diberi waktu bermain sedikit lebih dari setengah jam oleh pelatih timnas saat menghadapi Serbia dan Belanda.

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Yang dirugikan: Yann Aurel Bisseck menjadi pemain yang tersisih di era Klopp

Saat kalah 0-1 dari Yunani pada akhir September, bek tengah Inter Milan itu masih menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tengah buruknya penampilan tim Jerman . Karena itu, dan juga karena pesaing ternama dari Borussia Dortmund, Waldemar Anton, absen akibat cedera, ia diperkirakan punya peluang bagus untuk menjadi starter melawan Serbia dan Belanda.

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Namun, untuk sementara Klopp tampaknya memilih pemain lain. Saat menghadapi Serbia, Malick Thiaw mengawali laga di pusat pertahanan bersama Jonathan Tah, yang tampil meyakinkan dalam kedua pertandingan (selengkapnya di bawah). Thiaw bermain cukup baik, seperti pada pertemuan pertama melawan tim Eropa Timur itu dan saat bermain imbang 0-0 dengan Yunani. Pelatih timnas terutama menghargai kemampuan pemain Newcastle United tersebut dalam membangun serangan secara vertikal serta posturnya yang setinggi 1,94 meter, yang menguntungkan saat menghadapi Serbia dengan permainan bola panjang dan kekuatan fisik mereka.

Tempat di sisi kanan lini belakang empat pemain, posisi yang secara teori juga bisa ditempati Bisseck, tampaknya sudah tertutup. Di sana, Philipp Treu dari SC Freiburg jelas merupakan pilihan utama Klopp. Selain itu, dalam beberapa pekan terakhir pelatih timnas itu terus memuji Finn Jeltsch dari Stuttgart, yang akhirnya melakoni debut bersama timnas Jerman saat menghadapi Belanda dan, seperti Bisseck, dapat bermain di kanan maupun di tengah lini belakang empat pemain.

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Lennart Karl ikut dirugikan oleh debut luar biasa bersama timnas Jerman

Seperti Felix Nmecha, dalam beberapa pekan terakhir Lennart Karl lebih sering menjadi pembicaraan bukan karena dribel apik, gol indah, atau penampilannya sendiri di lapangan secara umum, meski performanya jelas meningkat dalam laga-laga sebelum jeda internasional, melainkan karena peristiwa di luar lapangan yang nyaris tak bisa ia kendalikan .

Tokoh senior Bayern Uli Hoeneß menyampaikan pandangannya dalam wawancara panjang dengan BR pada awal November, bahwa Karl, yang baru berusia 18 tahun, sebaiknya sedikit lebih rendah hati saat tampil di hadapan publik . "Saya rasa saya berperan dalam 50 persen gol yang dicetaknya beberapa hari terakhir, setelah seseorang mengatakan sesuatu tentang kehidupan pribadinya. Kami juga berkewajiban memberi sedikit arahan kepada pemain muda," ujar Hoeneß.

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Bersama timnas, Karl setidaknya tampil sebentar melawan Belanda setelah menghabiskan seluruh laga kontra Serbia di bangku cadangan. Klopp menegaskan bahwa hal itu sama sekali bukan karena kurangnya kemauan sang pemain muda untuk bekerja keras, melainkan semata-mata karena ia memilih pemain lain .

Karl adalah "anak muda yang luar biasa. Kita semua sedikit berbeda dalam satu atau lain hal. Ia berlatih dengan sangat, sangat baik, sudah sepenuhnya menyatu dengan tim, dan hari ini tidak bermain karena di posisinya ada orang lain yang juga cukup jago bermain sepakbola," kata pelatih timnas itu. Pemain FC Bayern München tersebut tentu masih memegang peran penting dalam rencananya.

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Namun, pesaing utama Karl di sayap kanan, Brajan Gruda, tampil begitu hebat dalam debutnya melawan Serbia sehingga Klopp kembali memainkannya saat menghadapi Belanda, ketika Gruda sekali lagi tampil meyakinkan. Dalam kemenangan 5-0 atas Oranje, ia kembali menjadi pemain paling menonjol dengan dua assist dan satu gol, sesuatu yang jelas tidak akan mempermudah jalan Karl dalam waktu dekat. Posisi di tengah pun tampaknya sudah menjadi milik Florian Wirtz.

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Pemenang: Duet sayap baru Jürgen Klopp memukau bukan hanya saat menyerang

Jadi, meski performanya bersama Bayern jelas meningkat, Karl "hanya" mendapat delapan menit bermain melawan Belanda. Sementara itu, timnas Jerman mungkin telah menemukan duet sayap baru.

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Sebab, yang menjadi kerugian pribadi bagi Karl, Brajan Gruda tampil luar biasa dalam kedua laga melawan Serbia dan Belanda. Penyerang RB Leipzig itu akhirnya terbebas dari cedera ketika mendapat panggilan ke timnas senior dan menjalani debut yang menakjubkan.

Setelah gol indah dan penampilan nyaris tanpa cela melawan Serbia , Klopp bahkan merasa iba kepada pemain yang menjaganya . Setelah penampilannya melawan Belanda, dengan satu gol dan dua assist luar biasa (umpan cungkil dengan kaki bagian luar kepada Wirtz dan tendangan bebas akurat kepada Schlotterbeck), perasaan serupa mungkin juga berlaku bagi Jurrien Timber dan Ian Maatsen, yang sama sekali tak mampu menghentikan Gruda.

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Dua laga terakhir fase grup Nations League itu bisa menjadi awal karier besar Gruda bersama timnas Jerman, asalkan ia akhirnya mampu terus terhindar dari cedera. Di sayap kanan, satu hal tampaknya pasti: pemain Leipzig itu kemungkinan menjadi pilihan utama saat perempat-final pada Maret mendatang.

Sementara itu, Derry Scherhant sudah dianggap sebagai salah satu pemenang besar era baru Klopp setelah penampilannya melawan Serbia dan Yunani pada awal Oktober. Status itu semakin ia kukuhkan lewat permainan yang beberapa kali memukau saat menghadapi Belanda di tempat yang dahulu menjadi kandangnya: Stadion Olimpiade Berlin.

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Pemain berusia 24 tahun itu menyumbangkan gol indah untuk membawa timnya unggul serta umpan yang berujung pada tembakan mengenai tiang sebelum gol penentu skor akhir dalam kemenangan telak tersebut. Berkali-kali, dribel cepatnya memancing gemuruh antusias dari penonton stadion. Ia mengaku merasakan "kepuasan" karena telah membuktikan dirinya kepada para pengkritik terdahulu, yang menganggap kariernya paling jauh hanya akan sampai "Regionalliga", kata Scherhant seusai laga.

Meski begitu, Scherhant memang masih menunjukkan kesulitan dalam bekerja sama secara langsung dengan dua bek kiri di belakangnya, Nathaniel Brown dan Maximilian Mittelstädt. Hal itu beberapa kali tampak membuat Brown frustrasi saat melawan Belanda. Namun, persoalan tersebut bisa diperbaiki lewat latihan.

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Tak diragukan lagi, Scherhant juga akan memainkan peran penting di bawah Klopp pada perempat-final Nations League, asalkan ia terus tampil baik bersama SC Freiburg dan terhindar dari cedera.

Para pesaing ternama duet sayap baru itu, seperti Said El Mala, yang seperti Karl hanya mendapat empat menit untuk menunjukkan kemampuannya dan juga termasuk pemain yang sedikit dirugikan, Karim Adeyemi dari Bacelona, atau Kevin Schade dari Brentford, untuk sementara harus menunggu giliran. Sebab, Klopp bukan hanya terkesan dengan kemampuan Scherhant dan Gruda saat menyerang.

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"Keduanya bisa bermain sepakbola, astaga," kata Klopp sebelum menambahkan dengan penuh makna: "Tapi kerja keras yang mereka lakukan dan harus mereka lakukan hari ini sungguh luar biasa. Pada akhirnya, itulah yang membentuk sebuah tim. Pemain lain juga bisa bermain sepakbola. Tapi pada akhirnya, yang penting adalah seberapa besar gairah dan upaya yang kamu curahkan."

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Pemenang: Joshua Kimmich dan Aleks Pavlovic, Klopp belajar dari kesalahan penting Nagelsmann

"Gairah dan upaya" juga menjadi kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kiprah Aleksandar Pavlovic dan Joshua Kimmich di lapangan, jika sejenak mengesampingkan kemampuan sepakbola mereka yang luar biasa.

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Duet Bayern yang sudah padu itu tampil meyakinkan baik melawan Serbia maupun Belanda. Rasanya mustahil Klopp mengulangi salah satu kesalahan terbesar Julian Nagelsmann dengan memisahkan lagi duet Bayern di pusat lini tengah.

Selama bertahun-tahun bersama klub München itu, Pavlovic dan Kimmich membangun kerja sama yang sangat baik. Permainan mereka bahkan menjadi sedikit lebih sulit ditebak karena Pavlovic kini lebih sering membawa bola maju, seperti saat melawan Belanda, dan mampu menciptakan peluang besar melalui umpan tajam ke depan yang berbuah gol, seperti saat melawan Serbia . Umpannya kepada Kai Havertz sebelum gol Wirtz yang mengubah skor menjadi 2-0 sungguh berkelas.

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Seusai pertandingan, Klopp juga memuji Kimmich dan Pavlovic kepada ARD karena secara mandiri menganalisis pendekatan Belanda dan "menemukan penyesuaian yang tepat" . Keseimbangan dan kemampuan beradaptasi itulah yang sempat kurang di pusat lini tengah Jerman, terutama pada Piala Dunia, ketika Nagelsmann memindahkan Kimmich ke sisi kanan dan memasangkan Pavlovic dengan Felix Nmecha.

Keputusan itu pada akhirnya berdampak sangat buruk bagi keduanya . Selain kemenangan mudah pada laga pembuka melawan Curacao dan, khusus bagi Nmecha, laga kedua fase grup kontra Pantai Gading, penampilan keduanya sepanjang Piala Dunia sangat buruk jika dibandingkan dengan kemampuan mereka.

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Penampilan melawan Serbia dan Elftal semestinya mengakhiri segala perdebatan soal kemungkinan timnas bermain tanpa Kimmich, yang sebelumnya sudah ditepis Klopp sebagai omong kosong . Nmecha dan Tom Bischof merupakan alternatif berkualitas tinggi. Angelo Stiller, Anton Stach, dan Mika Baur mungkin juga masih akan mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan suatu saat nanti. Namun, sejak hari-hari pertengahan November ini, poros lini tengah pilihan Klopp untuk sementara sudah jelas.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Pemenang: Philipp Treu, andalan Klopp di posisi yang lama bermasalah kembali membuktikan diri

Itu juga karena, berbeda dari para pendahulunya yang kurang beruntung, Klopp akhirnya mengatasi persoalan terbesar dalam tim. Di posisi bek kanan itulah Philipp Treu dalam waktu singkat menjadi pilihan yang tak tergantikan . Ketika Klopp secara mengejutkan memanggil pemain Freiburg itu pada periode pemanggilan pertamanya, pelatih berusia 59 tahun tersebut justru heran melihat reaksi orang-orang.

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"Di Jerman, kita bicara seolah tidak punya bek kanan. Philipp Treu pasti bertanya-tanya: 'Hah, apa yang mereka bicarakan?'" ujar Klopp kala itu. Treu membenarkan pandangan Klopp tersebut dan, melalui lima penampilannya bersama timnas sejauh ini, juga membuat para penggemar sepakbola Jerman pada umumnya semakin meyakininya.

Treu, seperti kembali ia tunjukkan melawan Serbia dan Belanda, adalah pemain yang sangat bisa diandalkan baik saat bertahan maupun menyerang. Ia memiliki hal yang mutlak diinginkan Klopp dari semua pemainnya: kemauan dan upaya tanpa kompromi. Idealnya, Treu sudah mengganggu lawan begitu mereka menerima bola dan agresif saat berduel. Saat menyerang, kerja samanya dengan Gruda beberapa kali sudah berjalan sangat baik. Kadang Treu melakukan pergerakan memutar ke belakang Gruda untuk memberi tambahan lebar serangan, kadang ia bergerak ke dalam ketika Gruda mengisi sisi sayap.

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Klopp sendiri barangkali tidak akan menyebut Treu sebagai pemain kelas dunia. Namun, berkat kelebihan yang jelas ia miliki, Treu saat ini sudah menjadi solusi terbaik dan paling terbukti di sisi kanan, yang dalam jangka panjang bisa menjadi pilihan yang sangat menguntungkan.

"Pada momen-momen tertentu, kita perlu bertemu orang-orang yang memungkinkan kita mengambil langkah berikutnya. Dan jika saya bisa menjadi orang itu bagi Philipp, saya akan sangat senang," kata Klopp pada September. Ia mungkin telah menggambarkan situasinya dengan tepat.

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Pemenang: Jonathan Tah tak tergantikan bagi Klopp, berbeda dengan situasinya di FC Bayern

Berbeda dengan sisi kanan, Klopp bahkan memiliki semacam kemewahan pilihan di bek tengah, dan Yann-Aurel Bisseck saat ini menjadi pihak yang paling dirugikan, seperti disebutkan di atas. Ada Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw, serta Jeltsch muda sebagai pemain serbabisa yang, berkat kecepatannya, juga bisa bermain di sisi luar.

Setidaknya jika melihat pertandingan terakhir melawan Serbia dan Jerman, Tah boleh merasa menjadi pemenang. Ketika Schlotterbeck secara mengejutkan duduk di bangku cadangan melawan Serbia dan posisinya diisi Thiaw (menurut Klopp, karena keunggulan Thiaw dalam duel udara), Tah bermain penuh selama 90 menit dalam kedua laga.

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Meski melakukan pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas sebelum skor menjadi 1-3 saat melawan Serbia, bek tengah yang belakangan sedikit kesulitan di Bayern itu tampaknya tetap tak tergantikan bagi Klopp. Status pemain berusia 30 tahun itu belakangan tidak sepenuhnya aman di klub juara terbanyak Jerman tersebut. Min-jae Kim memberikan tekanan lewat penampilan apik, sementara Tah sendiri berulang kali menunjukkan keraguan dan kelambanan, serta kerap hanya bisa menghentikan lawan dengan pelanggaran dalam duel satu lawan satu yang begitu penting dalam sistem Kompany.

Hasilnya, Tah duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam laga-laga besar Bundesliga melawan RB Leipzig dan BVB. Di Liga Champions melawan Arsenal, ia hanya bisa bermain 45 menit karena Kim harus ditarik keluar akibat mengalami gangguan fisik.

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Namun, di bawah Klopp ia masih berstatus pemain inti meski saat ini belum berada dalam performa terbaik. Jika kembali ke level tersebut, ia dan Schlotterbeck kemungkinan akan menjadi duet utama seperti pada era Nagelsmann. Setidaknya, kepercayaan pelatih timnas kepadanya tidak diragukan. Dalam keempat pertandingan ketika Tah masuk skuad, ia bermain selama 90 menit.

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